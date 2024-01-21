Atakan Karahan, Avustralya Açık Junior’da ikinci turda

Senenin ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık’ın gençler kategorisinde mücadele eden milli tenisçimiz Atakan Karahan ikinci tura yükseldi.

Melbourne’da gerçekleşen Avustralya Açık Junior’da yarışan Atakan Karahan ilk turda ev sahibi ülkeden Daniel Jovanovski ile karşılaştı. İlk servislerinden % 84 puan çıkaran temsilcimiz maçta rakibinin servisini 2 kez kırdı ve rakibine servis kırma puanı göstermedi. 1 saat 9 dakika süren karşılaşmada Jovanovski’yi 7-5, 6-3 yenen Atakan Karahan Avustralya Açık Junior’da ikinci tura yükseldi. Atakan Karahan turnuvanın ikinci turunda 9 numaralı seri başı Fransız raket Charlie Camus ile mücadele edecek.