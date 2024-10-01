Atakan Karazor, A Milli Takımı tercih etti

Stuttgart'ta forma giyen Almanya doğumlu 27 yaşındaki Türk orta saha oyuncusu Atakan Karazor, Türkiye A Milli Takımını tercih etti.

Sky'da yer alan habere göre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ile yaptığı görüşmenin ardından son kararını veren Karazor, ekim ayında açıklanacak olan milli kadroda Montella'nın davet etmesi halinde yer alacak.

Defansif orta saha olarak görev yapan Karazor futbol kariyerine Schwarz-Weib Essen’de 2012 yılında başladı. 2012-2015 yılları arasında ise Bochum forması giydi.

2019'da şimdiki takımı Stuttgart'a transfer olan Karazor, bu sezon şu ana kadar forma giydiği 8 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

Transfermarkt verilerine göre Atakan Karazor'un mevcut piyasa değeri 12 milyon euro.