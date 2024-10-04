Atakan Karazor kimdir? Atakan Karazor hangi takımda oynuyor? Atakan Karazor kaç yaşında? Atakan Karazor hangi milli takımı tercih etti?

Futbol kamuoyunda son dönemde konuşulan kişilerin başında Atakan Karazor geliyor. Atakan Karazor ile ilgili bilgilere bakalım:

ATAKAN KARAZOR KİMDİR?

Atakan Karazor, Almanya doğumlu Türk oyuncudur ve Bundesliga'da VfB Stuttgart forması giymektedir. Defansif orta saha pozisyonunda görev yapan Karazor, mücadeleci yapısı ve top kapma yetenekleriyle tanınır.

ATAKAN KARAZOR KAÇ YAŞINDA?

13 Ekim 1996'da Almanya'nın Essen şehrinde doğan Atakan, kariyerine Almanya'da başlamış ve kısa sürede profesyonel liglerde kendini göstermeyi başarmıştır.

ATAKAN KARAZOR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Atakan Karazor, futbola VfL Bochum altyapısında başlamıştır. Genç yaşta yeteneği fark edilen Karazor, altyapıda dikkat çekici bir performans sergileyerek Borussia Dortmund'un altyapısına geçiş yapmıştır. Burada geçirdiği yılların ardından, kariyerine Holstein Kiel'de profesyonel olarak devam etmiştir. 2018 yılında Stuttgart'a transfer olan Atakan, kısa sürede takımın önemli oyuncularından biri haline gelmiştir. Defansif orta saha rolünde, takımın savunma hattına katkı sağlarken, hücumda da oyun kurma görevini üstlenmektedir.

ATAKAN KARAZOR'UN MEVKİSİ NEDİR?

Atakan Karazor, fiziksel gücü ve saha içi mücadeleci ruhu ile tanınan bir futbolcudur. Özellikle top kapma ve rakip pas yollarını kesme konusundaki yetenekleri ile ön plana çıkar. Saha içindeki disiplini, pas isabet oranı ve alan kontrolü konularında etkili olması, onun orta sahadaki performansını güçlendirir. Ayrıca, 1.90 metre boyunda olması, hava toplarında da avantaj sağlar ve savunma hattına ekstra bir güven katar. Takım arkadaşları arasında "sessiz lider" olarak anılan Karazor, saha dışında da sakin ve profesyonel bir yapıya sahiptir.

ATAKAN KARAZOR HANGİ MİLLİ TAKIMI SEÇTİ?

Atakan Karazor, milli takım seçimi konusunda Türkiye'yi tercih etti.