Atakaş Hatayspor – Atko Grup Pendikspor: 0-1

Ajans Haberleri
  • 22.11.2025 19:56
  • Giriş: 22.11.2025 19:56
  • Güncelleme: 22.11.2025 19:56
Kaynak: DHA
Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),(DHA)-

STAT: Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi

HAKEMLER: Burak Olcar, Hüseyin K. Durmaz, Kadir Akıllı

ATAKAŞ HATAYSPOR: Demir - Kamil, Guy-Marcelin, Kerim, Oğuzhan, Yiğit, Görkem, Ali(Dk. 66 Recep Burak), Armin(Dk. 73 Baran ), Abdulkadir(Dk. 88 Mustafa), Ünal

ATKO GRUP PENDİKSPOR: Deniz - Vinko, Nuno, Erdem(Dk. 83 Berkay), Yiğit Fidan, Djordje, Hamza(Dk. 46 Bekir), Mesut, Jonson (Dk. 82 Stelios), Mallik (Dk. 89 Görkem), Ahmet Karademir (Dk 46 Thurma),

SARI KARTLAR: Dk. 45 Oğuzhan, Dk. 55 Guy-Marcel, Dk.73 Barış, Dk .76 Yiğit, Dk. 90 Baran (Hatayspor), Dk. 85 Stelios (Pendik)

GOL:Dk 56. Jonson (Penaltı) Pendik

Türkiye 1'inci ligde mücadele veren Hatayspor İskenderun’da Pendikspor ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Maçın ikinci yarısında konuk takım Jonson’un 56’ıncı dakikadaki penaltısı ile öne geçti. 0-1 .(DHA)

