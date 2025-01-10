Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Erdemli Atış Poligonu’nda, Sportif Direktör Yılmaz Bal, yardımcı antrenör Gökhan Alaş, U19 takımı antrenörleri Akan Karasu, Deniz Haydaroğlu, kaleci antrenörü Mehmet Öz ve analiz performans antrenörü Şirin Yılmaz yönetiminde 1 saat süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Hatayspor’da Cengiz Demir’in kırmızı kart cezalısı olduğu, Jonathan Okoronkwo’nun ise sakatlığının devam ettiği belirtildi.