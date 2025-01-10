Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında yarın Mersin’de Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: İHA
Erdemli Atış Poligonu’nda, Sportif Direktör Yılmaz Bal, yardımcı antrenör Gökhan Alaş, U19 takımı antrenörleri Akan Karasu, Deniz Haydaroğlu, kaleci antrenörü Mehmet Öz ve analiz performans antrenörü Şirin Yılmaz yönetiminde 1 saat süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi.
Hatayspor’da Cengiz Demir’in kırmızı kart cezalısı olduğu, Jonathan Okoronkwo’nun ise sakatlığının devam ettiği belirtildi.