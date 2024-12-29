Atakaş Hatayspor'da teknik direktör değişikliği çare olamadı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da teknik direktör değişikliği saha sonuçlarına olumlu yansımadı.

Sezona teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde başlayan ve ardından yerine Rıza Çalımbay'ı getiren ancak tecrübeli teknik adamla da istediği sonuçları alamayarak yollarını ayıran Atakaş Hatayspor, sezonun 17 haftalık bölümünü 9 puanla 18. sırada tamamladı.

Ligin 17 maçlık ilk bölümünde 16 karşılaşma yapan Akdeniz ekibi, gol yollarında da sıkıntı yaşadı.

Hatayspor, 16 maçta rakip fileleri 14 kez havalandırırken, kalesinde 27 gol gördü.

Vincent Aboubakar ile Carlos Strandberg, 3'er golle Akdeniz ekibinin tabelayı en çok değiştiren isimleri oldu.