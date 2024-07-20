Atakaş Hatayspor, Erzurum'da hazırlıklarına devam ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.
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Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde bugün çift antrenman yaptı.
Sabah konakladığı otelin spor salonunda kuvvet çalışması yapan bordo-beyazlı ekip akşam ise dar alan ve taktik idmanı gerçekleştirdi.
Atakaş Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.