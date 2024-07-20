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Atakaş Hatayspor, Erzurum'da hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Ajans Haberleri
  • 20.07.2024 21:13
  • Giriş: 20.07.2024 21:13
  • Güncelleme: 20.07.2024 21:13
Kaynak: AA
Atakaş Hatayspor, Erzurum'da hazırlıklarına devam ediyor

Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde bugün çift antrenman yaptı.

Sabah konakladığı otelin spor salonunda kuvvet çalışması yapan bordo-beyazlı ekip akşam ise dar alan ve taktik idmanı gerçekleştirdi.

Atakaş Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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