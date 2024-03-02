Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, iyi oynayarak kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kartal, Mersin Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

Kente galibiyet için geldiklerini vurgulayan İsmail Kartal, "Öncelikle iyi reaksiyon verip, iyi oyun ve mücadeleyle 3 puan alıp kayıpsız şekilde yolumuza devam etmek istiyorduk. Bugün bunu başardık." dedi.

Kartal, sakatlıkları geçen Becao ve Fred'in takıma katkı sağladığını belirterek, "Bazı oyuncuların da birkaç haftalık durgunluklarını üzerinden atarak, performanslarını çok daha yukarıya çekerek güzel bir oyun çıkardık. Attığımızın 2 golün haricinde hem ilk hem de ikinci yarı girdiğimiz çok net pozisyonları değerlendiremedik. Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Maçı takip eden taraftarlara teşekkür eden İsmail Kartal, galibiyeti onlara armağan ettiklerini dile getirdi.

Kartal, Atakaş Hatayspor'a da başarı dileyerek, "Volkan Demirel benim kardeşim, çok güzel günlerimiz geçti. Yolu açık olsun. Hangi şartlar altında nasıl mücadele verdiğini çok iyi biliyorum. Ona başarılar diliyorum. Hatayspor'un da Volkan hocamızın da yolu açık olsun." diye konuştu.

- Hatayspor cephesi

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de ilk yarı 2-0 geriye düşmeleri nedeniyle ikinci 45 dakikada oyunun kendileri için zorlaştığını belirtti.

Oyuncu değişiklikleri ve girdikleri pozisyonların skor bulmaya yetmediğini söyleyen Demirel, şunları kaydetti:

"Kazanmamız ya da puan almamız gereken bir maçtı. Çünkü artık durumumuz kırmızı bölgeye doğru kesinleşti. Orası için mücadele edeceğimiz belli oldu. Kırmızı bölge için çok mücadele eden takım var. Burada son 10 haftada fazla puan toplayan takım bence ligde kalacaktır, daha rahat edecektir. Önümüzde 10 haftada 30 puan var. İnşallah toplayabildiğimiz puanı toplayarak ligde kalmaya çalışacağız."