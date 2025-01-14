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Atakaş Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü Mersin'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 14.01.2025 13:03
  • Giriş: 14.01.2025 13:03
  • Güncelleme: 14.01.2025 13:03
Kaynak: AA
Atakaş Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Futbolcular, yaklaşık 1 saat 45 dakika süren idmanda dar alan çalışması üzerinde durdu.

Bordo-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.

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