Atakaş Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü Mersin'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Futbolcular, yaklaşık 1 saat 45 dakika süren idmanda dar alan çalışması üzerinde durdu.
Bordo-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.