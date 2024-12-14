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Atakaş Hatayspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Göztepe ile Mersin Stadyumu’nda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 14.12.2024 11:52
  • Giriş: 14.12.2024 11:52
  • Güncelleme: 14.12.2024 11:52
Kaynak: İHA
Atakaş Hatayspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Erdemli Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, 5’e 2 top kapma, taktik ve hava topu çalışmaları gerçekleştirildi. 
Atakaş Hatayspor, yarın Mersin Stadyumu’nda yapacağı antrenmanla Göztepe maçının çalışmalarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.

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