Atakaş Hatayspor-Serikspor maçının ardından

HATAY (AA) - Trendyol 1. Lig'in 18. hafta maçında sahasında Serikspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Gökhan Alaş, "Zor süreçler yaşıyoruz ancak takımımın bugünkü mücadelesinden son derece memnunum." dedi.

Alaş, İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakada 1-0 öne geçtikten sonra rakibin ataklarına iyi karşılık veremediklerini söyledi.

İkinci yarıda oyun kontrolünün kendilerine geçtiğini dile getiren Alaş, "Galibiyeti hak ettiğimizi de düşünüyorum. Bulduğumuz çok güzel pozisyonlar, iptal edilen bir golümüz var. Aslında hakemin takdiri bu yöndeydi ama bence gol olarak değerlendirilmeliydi." diye konuştu.

Alaş, oyuncularının iyi mücadele ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gerçekten galibiyete çok ihtiyacımız olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Zor süreçler yaşıyoruz ancak takımımın bugünkü mücadelesinden son derece memnunum. Geleceğe yönelik bize biraz umut aşıladılar. Artık ilk yarının son haftasına gidiyoruz. Artık hem yönetim kurulumuzdan hem şehrin ileri gelenlerinden beklentim takımımıza transfer noktasında katkı sağlamaları çünkü ocak ayı itibarıyla transfer yasağımız bitiyor."

- Serikspor cephesi

Serikspor Teknik Direktörü Sinan Paşalı da yedek kulübesindeki oyuncu sayılarının azlığına dikkati çekti.

Hafta içinde sözleşmesi feshedilerek 4 oyuncunun takımdan ayrıldığını aktaran Paşalı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün bir oyuncu değiştirebildim, oyuncu yok kulübede. Bu hafta içinde de 3 ya da 4 oyuncumuz takımdan ayrılıyor. Oyuncuları artık bir şekilde motive etmekte, maça konsantre etmekte artık çok zorlanıyorum. Çocuklar yine sahaya çıkıyor, ellerinden geleni yapıyorlar sağ olsunlar ama bu da maalesef yeterli olmuyor çünkü artık kafaları başka yerlerde. Doğal olarak onlar da kendilerini düşünmek zorundalar. Sezon başından beri çok büyük zorluklar çekiyoruz. Buraya kadar tutabildik ama gidenler olacak. Bundan sonra ne olacağını gerçekten ben de bilmiyorum."