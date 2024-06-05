Ataköy'de vatandaşlar Emlakbank spor tesisinin halka açılması istedi

Ataköy Doğa ve Yaşam Derneği, yıllardır atıl halde bulunan Emlakbank spor tesisinin halka açılması talep ederek "Spor tesisi içindeki 3 adet açık tenis kortu, 1 adet açık yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet açık futbol sahası, 1 adet kapalı spor salonu, tesis yönetim binası ve restoranı ile çürümeye bırakılmıştır" açıklamasını yaptı.

İstanbul Ataköy'de “Eğitim ve Spor Alanı Nitelikli Arsa” olarak kaydı olan ancak atıl halde bulunan Emlakbank spor tesisinin halka açılması talep edildi.

Ataköy Doğa ve Yaşam Derneği (ADOYAD), spor tesisinin halka açılması için basın açıklaması yaptı. Açıklamayı ADOYAD Başkanı Zuhal Aktepe okudu.

Vatandaşların sportif faaliyetler yapabilecekleri bir alana dönüştürülmesini talep edildiği açıklamada "Spor tesisi içindeki 3 adet açık tenis kortu, 1 adet açık yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet açık futbol sahası, 1 adet kapalı spor salonu, tesis yönetim binası ve restoranı ile çürümeye bırakılmıştır" denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Ataköy 11.Kısım, 1194 ada, 1 parsel’de yer alan ve tapuda “Eğitim ve Spor Alanı Nitelikli Arsa” olarak kaydı bulunan alan, 2001 yılına kadar Emlak Kredi Bankası A.Ş. mülkiyetindeydi. Bu tarihe kadar arsa üzerinde kurulu spor tesisi, açık ve kapalı spor alanları ile başta Ataköy halkı olmak üzere Bakırköy ve çevre ilçelerden gelen vatandaşların, gençlerin ve çocukların spor faaliyetleri yapabileceği alanlar yaratarak zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmuştur.

Ayrıca yine bu tesiste gelecek vadeden gençler, hocalar gözetiminde çalıştırılarak sporcu olabilmeleri için de fırsatlar yaratılmıştır. Ancak ne yazık ki, toplum sağlığı için çok gerekli olan tüm bu sportif aktiviteler, tesisin üzerinde kurulu olduğu bu arsanın 2001 yılında Ziraat Bankası A.Ş. mülkiyetine geçmesiyle son bulmuştur. Spor tesisi içindeki 3 adet açık tenis kortu, 1 adet açık yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet açık futbol sahası, 1 adet kapalı spor salonu, tesis yönetim binası ve restoranı ile çürümeye bırakılmıştır.

Bizler Ataköy Doğa ve Yaşam Derneği olarak bu konuda imza veren yüzlerce vatandaşımızı da yanımıza alarak yıllardır kapalı ve atıl bir şekilde duran bu spor tesisinin bakımının yapılarak tekrar halka açık bir şekilde vatandaşların, gençlerin ve çocukların sportif faaliyetler yapabilecekleri bir alana dönüştürülmesini talep ediyoruz."