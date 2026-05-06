Ataköy sahilindeki projeye Danıştay'dan bozma kararı: 13 yıl sonra yargı freni

İstanbul Ataköy sahilinde Baruthane Parkı bitişiğinde yer alan Yalı Ataköy projesine ilişkin uzun yıllardır süren hukuk mücadelesinde Danıştay 6. Dairesi kritik bir karara imza attı.

Yüksek mahkeme, Bakırköy 2. İdare Mahkemesi’nin projeyi “hukuka uygun” bulan kararını bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

13 yılı aşan süreçte verilen bu karar, sahil şeridindeki yapılaşma tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

BETONLAŞMA ARTTI

Ataköy’de eski C motellerinin bulunduğu, İstanbul’un son doğal koyu, TOKİ’den ‘otel yapacağım’ diye alınıp Bakırköy Belediyesi’nin vermiş olduğu ruhsatla apart otel yapılmıştı.

Oteller tescillenip, bağımsız bölüm ittifaklarıyla üçüncü kişilere satılmış, Kemalettin Doğan adlı yurttaş bu süreçte hukuki bir mücadele başlatmıştı.

2013 yılında açılan davayı İstanbul 2. İdare Mahkemesi 2024 yılında, her şeyin hukuka uygun olduğunu belirterek bu talebi reddetmişti.

2013’te yapımına başlanan 513 daire ve 71 işyerinden oluşan Yalı Ataköy’e ilişkin Danıştay’dan kritik bir adım geldi.

TOKİ’nin arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeliyle Özyazıcı İnşaat ve Karadeniz Örme ortaklığı tarafından hayata geçirilen proje, Ataköy sahilindeki yapılaşma tartışmalarının merkezinde yer alıyordu.

Danıştay’ın bozma kararının ardından dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi. Mahkemenin yapacağı yeni değerlendirme, projenin hukuki geleceği açısından kritik önem taşıyor.

Olası bir iptal kararının, “apart otel” ruhsatlandırmasına dayalı yapılaşmanın da tartışmaya açılmasına yol açabileceği belirtiliyor.

Kararda, “apart otel” olarak ruhsatlandırılan projelerde satış ve kullanım oranlarına ilişkin sınırlamaların dikkate alınmadığına dikkat çekilerek, yerel mahkemenin bu hususu yeterince incelemediğine vurgu yapıldı.

Bölgedeki yurttaşlar ve Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği temsilcileri, sahil şeridindeki yapılaşmanın yıllardır sürdüğünü ve yeşil alanların giderek yok edildiğini söyledi.

Dernek temsilcisi Hakan Çubuklu, Baruthane çevresindeki ağaçların kesildiğini, bölgenin “betonlaşmaya açıldığını” ifade ederek, birçok kez verilen durdurma kararlarına rağmen projelerin farklı yöntemlerle devam ettiğini söyledi.

KRİTİK EŞİK

Davayı açan Kemalettin Doğan ise Danıştay kararını, uzun süren hukuki mücadelenin önemli bir aşaması olarak değerlendirdi.

Doğan, kıyı kanununa aykırılık iddialarına dikkat çekerek, sahil şeridinde kamu kullanımının giderek sınırlandığını söyledi.

“On üç yıldır süren bu davada ilk kez bu kadar net bir bozma kararı çıktı” diyen Doğan, buna rağmen birçok yapının tamamlandığını ve satışların sürdüğünü anımsattı.

Doğan, Danıştay kararını “gecikmiş ama önemli bir hukuki müdahale” olarak değerlendirirken, ruhsatların iptali ve kıyı alanlarının korunması için mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.