Atakum’da kaçak yapı yıkıldı

Atakum Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla Körfez Mahallesi’nde dere kenarında inşa edilen kaçak yapı yıkıldı.

Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Körfez Mahallesi’nde kaçak yapı inşaatı olduğuna dair ihbarlar üzerine, 5009. Sokak’ta bulunan yapı ile ilgili inceleme başlattı. İncelemeler sonucunda inşaatın ruhsatsız ve 3194 Sayılı İmar Planı’na aykırı olduğu tespit edildi. Kaçak yapıya 4 Ağustos 2023 tarihinde mühür vurulmasına rağmen 2. ve 3. kat inşaatlarının devam ettiği tespit edilerek, belediye ekipleri tarafından tekrar mühürleme işlemi yapıldı. Yaşanan süreçte inşaatın 4. ve 5. katlarının yapımına devam edildi. İhlaller nedeniyle Atakum Belediye Encümeni’nde, inşaatla ilgili para cezası ve yıkım kararı verildi. Tüm yasal süreçlerin işletildiği kaçak yapı, kararın ardından yıkıldı.

Tüm yasal süreçleri işleteceğiz"

Yaşananlarla ilgili açıklama yapan Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, sağlıklı bir kentleşme için kaçak inşaatla mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, “Kaçak yapılaşma ile ilgili mücadelede el ele vermeli dayanışma içerisinde olmalıyız. Kentimizde imar kirliliğine ve çevre tahribatına neden olacak sorunlarla mücadele için belediyemizin imkanlarını, sonuna kadar kullanacağız. Tüm birimlerimizle Atakum sınırları içerisinde kanunsuz, hukuksuz hiçbir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz ve tüm yasal süreçleri işleteceğiz" dedi.