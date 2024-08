Atalay derhal serbest kalmalı

Hatay Milletvekili Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesine yapılan itirazları karara bağlayan AYM, vekilliğin düşürülmesini “yok hükmünde” olarak değerlendirdi. Hukukçular ise “Derhal serbest bırakılmalı” dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davadaki hapis cezası gerekçe gösterilerek vekilliğinin düşürülmesine yapılan itirazlarla ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atalay'ın avukatlarının yanı sıra TİP ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) yapılan başvuruları birleştirerek karara bağlayan AYM, açıkladığı gerekçeli kararla Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin “yok hükmünde” olduğunu belirtti.

Yüksek Mahkeme, 4’e karşı 10 oyla, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Atalay’la ilgili hak ihlali kararını uygulamamasının hukuki değerden yoksun olduğuna; Yargıtay kararının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla, Atalay’ın milletvekilliğinin düşmüş sayılamayacağına hükmetti. Açıklama yapan Can Atalay'ın avukatı Deniz Özen, "AYM, Yargıtay kararının hukuki değerinin olmadığını vurgulamış oldu. AYM kararları kesindir, bağlayıcıdır. Herhangi bir başka başvuruya gerek kalmaksızın kararın gereğinin yerine getirilmesi gerekiyor" dedi.

Kararın açıklamasının ardından, Marmara (Silivri) Cezaevinde bulunan Can Atalay’ın avukatları, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine yaptıkları başvuruyla tahliye talebinde bulundu. Avukatlar Evren İşler, Deniz Özen, Akçay Taşçı ve Fikret İlkiz imzalı dilekçede, Anayasa Mahkemesi’nin 22 Şubat 2024 tarihli kararı ile Can Atalay’ın TBMM tarafından milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında verdiği kararın “yok hükmünde” olduğunun tespitine karar verdiği, kararın, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtildi.

MAHKEME TAHLİYE KARARI VERMELİYDİ

Başvuruda, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, AYM’nin ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle Atalay’ın bireysel başvuru hakkının, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdiği ifade edildi:

“Anayasa Mahkemesi; verdiği kararla tespit ettiği hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için kararın bir örneğinin 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine de karar vermişti. Dolayısıyla 13. Ağır Ceza Mahkemesi başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahrumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma karan verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirmesi gerekiyordu.”

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, X hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemize yaşatılan bu büyük utanç derhal giderilmeli, Can Atalay’ın derhal tahliye edilerek milletvekili yemininin ardından görevine başlaması sağlanmalıdır" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, Can Atalay'ın tahliye edilmesi ve hızla yemin ederek milletvekilliği görevine başlaması gerektiğini vurguladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da Can Atalay'ın "siyasi tutsak" olduğunu söyledi ve TBMM'ye AYM kararının gereğini yapma çağrısında bulundu.

TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise Atalay kararıyla ilgili, “Öncelikli görev Meclis Başkanlığına aittir. Meclis Başkanı kendiliğinden ve derhal Resmi Gazete’de yayınlanan karar uyarınca Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırmalıdır” dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili AYM'nin aldığı karara ilişkin ''AYM çoğunluğu, ısrarla adli yargının en üst karar organı olan Yargıtayca verilen ve aşamalardan geçmiş kararı kesinleştiren onama kararını keyfi olarak reddetmektedir'' ifadelerini kullandı. Atalay’ın derhal tahliye edilmesi gerektiğini söyleyen avukat Deniz Özen ise Uçum’un AYM kararıyla ilgili açıklamasına da “Kararlar herkesi bağlar. Bu AYM’nin fiilen kapatıldığı ve kararların uygulanmadığı anlamına gelir” diyerek yanıt verdi. MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da milletvekilliğinin düşürülmesinin AYM’nin yetkisi dışında olduğunu iddia etti.

İstanbul Barosu Başkanı avukat Filiz Saraç’ın imzası ile yapılan yazılı açıklamada, “AYM kararı uygulanmalı" denildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Açıklamada şöyle denildi: “Ülkemizdeki sorun hukuk devletinden uzaklaşılmasıdır. Karar sadece Anayasa’ya aykırılığı tespit etmemiştir. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımamazlığın TBMM çatısı altında yaşanıyor olması ile devletin temel niteliklerinden hukuk devletinin tahribinin en ağır örneklerinden birinin tespitini yapmıştır. Anayasa madde 153’e göre, 'Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme, yargı organlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.' AYM’nin verdiği karar uygulanmalı, Hatay Milletvekili Av. Can Atalay serbest bırakılmalıdır.”

GEZİ TUTUKLULARINA ZİYARET

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, aralarında Osman Kavala ve Can Atalay'ın da bulunduğu Gezi Parkı Davası hükümlülerini ziyaret ettiğini duyurdu.

Sosyal medya sitesi X'te yaptığı paylaşımda Türkeş, "Daha önceden yapmak arzusunu belirttiğimiz ve yapılacağına ilişkin duyurusunu ilan ettiğimiz Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın ziyaretleri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda; Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'in ziyaretleri Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 31.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir" dedi.