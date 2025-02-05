Atama kararları Resmi Gazete'de: 1075 hakim ve savcının ataması yapıldı

Adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Kurulunca 30.01.2025 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile 1075 hakim adayı ve savcı adayı ataması yapıldı.

Ataması yapılan hakim ve savcı adaylarının listesi yayımlanan Resmi Gazete’nin bugünkü sayısıda yer aldı.

Öteyandan, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in yeğeni Mehmet Arif Dağhan Konya Hakimliği'ne atandı.

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde adaylar arasında yer alan yeğeni Arif Dağhan'ı AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile tanıştıran Özlem Zengin büyük tepki çekmişti.