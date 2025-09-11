Atama kararları Resmi Gazete'de: 37 ilin emniyet müdürü değişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'ın imzası ile yeni atama kararları 11 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı.

Kararda 37 ilin emniyet müdürü değişirken 22 emniyet müdürü ise merkeze çekildi.

Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, görevden alınan ve "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın yerine getirildi. Arslan ise merkeze çekildi.

Şırnak, Bartın, Bitlis, Erzurum, Uşak, Sivas, Malatya, Adıyaman, Kırşehir, Karabük, Muğla, Bilecik, Çanakkale, Kırıkkale, Giresun, Antalya, Trabzon, Mersin, Tunceli, Bolu ve Mardin il emniyet müdürleri merkeze çekildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu.