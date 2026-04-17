Atama kararları Resmi Gazete'de: 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze alındı

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre bazı ülkelere yeni büyükelçiler atanırken bazı büyükelçiler merkeze alındı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026/107 nolu karara göre atamalar ve merkeze almalar şöyle:

Bolivya Çokuluslu Devleti’nde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine devam eden Ertan Yalçın ve Ekvator Cumhuriyeti’nde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine devam eden Makbule Başak Yalçın merkeze alındı.

Gine-Bissau Cumhuriyeti’nde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Cem Kahyaoğlu atandı.

Macaristan’da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Gülsun Erkul, Nijer Cumhuriyeti’nde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İİT ve Müslüman Azınlıklar Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arslan, Malezya’dan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü Nevzat Uyanık atandı.

İsveç Krallığı’nda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Korhan Karakoç, Madagaskar Cumhuriyeti’nde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı Halime Ebru Demircan atandı.

Angola Cumhuriyeti’nde ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammet Mustafa Çelik merkeze alındı. Burada büyükelçiliğe Özgür Uludüz atandı.