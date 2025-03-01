Atama kararları Resmi Gazete'de: Özel'in eleştirdiği Lefkoşa Büyükelçisi Serim merkeze çekildi

Bazı Bakanlık ve Büyükelçiliklere yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında eleştirdiği Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararıyla merkeze çekildi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, TBMM’de partisinin haftalık grup toplantısında Serim için şu ifadeler yer vermişti:

"Recep Tayyip Erdoğan'a bir soru sormak istiyorum: Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim. Bu beyefendinin özelliği, babasını yakından tanımanız; Maksut Serim. Sizin Başbakanlıktayken örtülü ödeneğinizi kontrol ediyordu. Bolca manşet oluyordunuz çünkü örtülü ödenek önceki dönemlerin 10-15 katına çıkıyordu. Ayrıca hesabı kitabı kuvvetli olduğu, sizin de bu konuda kendisine çok güvendiğiniz biliniyor. Oğlunu, Dışişleri Bakanlığı süreçlerinden, meslekten gelmediği halde önce Dışişleri’nde özel kalem müdürü yaptınız, sonra bakan yardımcısı yaptınız, bu sırada 2022 yılında Kıbrıs’ta öldürülen organize suç örgütü lideri Halil Falyalı ile öldüğü günden iki yıl önce ortak şirket kurduğu ortaya çıktı. Bunu söyleyen milletvekillerimize bu beyefendi dava açtı, kanıtları koyduk, davaları kazandılar. Bu kişiyi göz göre göre, parmağı göze sokarcasına Kıbrısımıza, Lefkoşa'ya büyükelçi atadınız. Şimdi apar topar Dışişleri kaynakları, diplomasi muhabirlerine Lefkoşa Büyükelçisi’nin görevden alınmak üzere olduğunu, değişeceğini, kararname beklediğini yazıyor.

"BEN O GEMİDE YOKUM"

Şimdi ben, 'Bir suç örgütüyle ortak olan birini, nasıl tuttun da önce bakan yardımcısı, sonra büyükelçi yaptın’ diye sormuyorum. Ben, ‘Uluslararası sularda yüzen gemiler var mı?' diye soruyorum. 'Bu gemiler yüzerken durduruldu mu?' diye soruyorum. 'Bu gemilerin yükü neymiş?' diye soruyorum ve 'O günlerde birilerinin hesap hareketlerinde acayip şeyler olmuş mu?' diye soruyorum. Yoksa sen bu sorulara cevap vermek yerine, bana 'Özgür Bey bunu yapma. Türkiye’yi zora sokma. Bu çocuk yanlışa bulaşmış. Bu konuları eşeleme. Hepimiz aynı gemideyiz’ mi diyeceksin? Tayyip Bey, ben yokum. Biz o gemide yokuz. Ama siz hepiniz o geminin içindesiniz.

ATAMA KARARLARI

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, Kırgız Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Mekin Mustafa Kemal Ökem, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Oya Yazar, Panama Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Armağan İnci Ersoy, Hindistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Ali Murat Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Büyükelçiliği’ne Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Ali Murat Başçeri, Singapur Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Sadık Arslan, İtalya Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Elif Çomoğlu Ülgen atandı. Ayrıca karar ile birlikte Yemen Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Pulat ve KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim merkeze çekildi. Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği’ne ise Hakan Çakıl getirildi. Karara göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na açık bulunan İş Başmüfettişliği’ne İş Müfettişi Yasin Zengin atandı.