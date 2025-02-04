Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Oktay Memiş atandı. AFAD Başkanlığına ise Ali Hamza Pehlivan atandı.

BÜYÜKELÇİLİKLERE ATAMALAR

Moğolistan Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdürü Yardımcısı Başak Genç Yüksel atandı. Özbekistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ufuk Ulutaş atandı.

MERSİN VALİLİĞİ VE GÖÇ İDARESİNE ATAMA

Mersin Valiliğine, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros atandı. Göç İdaresi Başkanlığına, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök atandı.

BASIN İLAN KURUMUNA İLİŞKİN ATAMALAR

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine Ahmet Arslan, Çağatay Özdemir, Ebubekir Şahin, Edibe Sözen, Evren Başar, Fecir Alptekin, İdris Kardaş, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı, Mehmet Karakaş, Özgür Oral, Saadet Oruç, Yücel Bulut, Zakir Avşar atandı.

Söz konusu atamalar, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5'inci maddesi gereğince yapıldı.

GÖREVDEN ALMA

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Asım Hocaoğlu, görevden alındı.