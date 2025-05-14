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Atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Güncel
  • 14.05.2025 01:36
  • Giriş: 14.05.2025 01:36
  • Güncelleme: 14.05.2025 01:39
Kaynak: İHA
Atama kararları Resmi Gazete’de

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığında 729 vergi müfettişi, kazanılmış hak aylık derecesine uygun vergi başmüfettişliklerine atandı.

Ayrıca bakanlıkta 6 Hazine ve Maliye Müfettişi ise Hazine ve Maliye Başmüfettişliğine yükseltildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ise 1 müfettiş başmüfettişliğe atandı.

Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede yayımlandı
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