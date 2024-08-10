Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla çeşitli devlet kurumlarında değişiklikler gerçekleştirildi.

Buna göre, Kuzey Kıbrıs Büyükelçiliği'ne Yasin Ekrem Serim ve Meksika nezdinde Büyükelçiliğe ise Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Murat Salim Esenli, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve Yürütme Kurulu Başkanlığına Abdullah Buğrahan Karaveli atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan 8 kadroya da yeni atamalar gerçekleşirken, yine Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca görevden alındı yerine Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar atandı.

11 İL MÜFTÜLÜĞÜNE ATAMA

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca 11 il müftülüğüne atama gerçekleştirildi.

Buna göre, Eskişehir İl Müftülüğüne Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, Erzincan İl Müftülüğüne Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Hakkari İl Müftülüğüne Hüseyin Okuş, Kayseri İl Müftülüğüne Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Amasya İl Müftülüğüne Kars İl Müftüsü Hamza Bayram, Kars İl Müftülüğüne Yavuz Yıldız, Tunceli İl Müftülüğüne Mustafa Şanver, Edirne İl Müftülüğüne Karabük İl Müftüsü Ercan Aksu, Karabük İl Müftülüğüne Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik İl Müftülüğüne Şırnak İl Müftüsü Ahmet Dilek ve Şırnak İl Müftülüğüne Orhan Örnek atandı.

İPTAL KARARLARI

Öte yandan, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı 22.02.2024 tarihli ve 2024/41 sayılı kararın, Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun Tunceli İl Müftülüğüne atanmasına ilişkin bölümü ile Tunceli İl Müftüsü Şevket Dilmaç'ın Hakkari İl Müftülüğüne atanmasına ilişkin bölüm iptal edildi.