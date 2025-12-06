ATAMA KARARLARI YAYIMLANDI! 6 Aralık 2025 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları Açıklandı

6 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan önemli atama kararları ile yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Gece yarısı erişime açılan Resmi Gazete, günün ilk saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Vatandaşlar, “Resmi Gazete’de bugün hangi kararlar yayımlandı?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte 6 Aralık 2025 Cumartesi gününe ait tüm kararlar…

ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre kamu kurumlarında dikkat çeken görev değişiklikleri gerçekleşti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevden alındı, yerine İsmail Aydın atandı.

Personel Genel Müdür Yardımcısı görevden alındı, yerine atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir görevden alındı.

Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı görevden alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişlik görevine Musa Eker getirildi.

getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Alper Avluk atandı.

6 ARALIK 2025 RESMİ GAZETE KARARLARININ TAM LİSTESİ

Yasama Bölümü

TBMM Kararı: 1479 numaralı karar doğrultusunda, Engelli Bireylerin Toplumsal Hayata Katılımının Güçlendirilmesi, Sorunlarının Tespiti ve Kalıcı Çözümler Üretilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi uzatıldı.

Yürütme ve İdare Bölümü

Atama Kararları

Karar Sayıları: 2025/456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463

Yönetmelikler

İstanbul Atlas Üniversitesi Dijital İkiz ve Akıllı Şehirler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2025/8)

Kurul Kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/12/2025 tarihli ve 13996, 14000, 14003 sayılı kararları

İlan Bölümü

Yargı ilanları

Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

Çeşitli ilanlar

T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri

6 Aralık 2025 Resmi Gazete yayımlandı mı?

Evet, 6 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı ve tüm kararlar yürürlüğe girdi.

Bugünün Resmi Gazete atama kararlarında kimler görevden alındı?

Bülent Erdem ve Hatice Özdemir görevden alındı. Yerlerine yapılan yeni atamalar Resmi Gazete’de açıklandı.

6 Aralık Resmi Gazete’de hangi yönetmelikler yayımlandı?

İstanbul Atlas Üniversitesi Dijital İkiz ve Akıllı Şehirler Merkezi Yönetmeliği ile MEF Üniversitesi ilgili merkez yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete kararlarını nereden takip edebilirim?

Kararlar Resmi Gazete’nin resmi internet sitesi üzerinden günlük olarak yayınlanmaktadır.