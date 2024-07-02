Atama sonrası Murat Kurum'dan ilk açıklama

Mehmet Özhaseki'nin istifasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum sosyal medyadan yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Kurum, "Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır" diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre kabinede iki bakan değişti.

Görevden af talebi kabul edilen Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanı kararı ile Murat Kurum atandı.

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İBB adayı olan Kurum atamanın ardından, sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yaptı.

Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır. Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. Rabb'im üstlendiğimiz bu kutlu görevde bizi aziz milletimize mahcup etmesin."