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Atama usullerine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de

Üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik yapılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Güncel
  • 31.08.2024 01:08
  • Giriş: 31.08.2024 01:08
  • Güncelleme: 31.08.2024 01:11
Kaynak: ANKA
Atama usullerine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de
AA

Üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usûllerine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin değiştirilmesi kararı Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bune göre; Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne ekli 1 ve 2 sayılı cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılması, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki 2 sayılı Cetvelde yer alan Hukuk Müşavirleri, Bakanlık bağlı, ilgili ilişkili kuruluşları satırı, Hukuk müşavirleri Kamu iktisadi teşebbüsleri hariç şeklinde değiştirilmesi  ve Spor Müşavirleri satırının yürürlükten kaldırılmasına kararı verildi.

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