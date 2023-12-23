Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı atama ve görevden alma kararları AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararlarına göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Kanca atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sencer Kiremitçi görevden alındı.