Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına yönelik atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ile Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında iş müfettişleri Ali Akkurt ve Embiya Yıldırım görevden alındı.

Resmi Gazete AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararlarına göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri Ali Akkurt ve Embiya Yıldırım görevden alındı.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri Ali Akkurt ve Embiya Yıldırım ile Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş görevden alındı.

Yayımlanan kararla ayrıca; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan başmüfettişlik, başkontrolörlük ve kontrolörlük görevlerine atamalar gerçekleştirilirken; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan başmüfettişlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan müfettişlik, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan başmüfettişlik görevlerine atama yapıldı.