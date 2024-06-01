Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yönelik atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güncel 01.06.2024 00:44 Giriş: 01.06.2024 00:44

Güncelleme: 01.06.2024 00:47 Kaynak: İHA

A- A A+

AA