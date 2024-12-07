Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlarının yer aldığı Resmi Gazete yayımlandı. Buna göre, Bakanlıklarda, Büyükelçiliklerde ve Müdürlüklerde atamalar yapıldı.

İşte atanan ve görevden alınan isimler:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir görevden alındı.

Japonya Büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü Oğuzhan Ertuğrul,

Avusturya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Gürsel Dönmez,

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Bekir Gezer,

Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ayşe Selcan Şanlı,

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Kamerun Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Volkan Öskiper atandı.