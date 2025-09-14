Atamada kriter eğitimci olmamak

Yeni eğitim-öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başladı. Bu okulların önemli bir bölümüne ise eksikler nedeniyle ‘ücretli öğretmen’ olarak bilinen ek ders karşılığında çalışan öğretmenler görevlendirildi.

Yapılan görevlendirmelerde dikkat çeken detaylar yer aldı. Özellikle sınıf öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliğine çok ilgisiz bölümlerden mezun olanlar görevlendirildi. Ayrıca önlisans bölümlerinden mezun olanlar da öğretmen atandı.

MEB ve AKP’liler sık sık atadığı öğretmen sayısının çok olmasıyla övünüyor. Hatta öğretmen atama taleplerine ‘kadrolar dolu’ bahanesiyle olumsuz yanıtlar veriliyor. En son bu hafta içinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Cumhurbaşkanı’mızın eğitim öğretim süreçlerini çok aşırı öncelemesinden dolayı biz bugüne kadar her yıl 30 bin, 40 bin, 50 binli rakamlarla öğretmen ataması yaptık ve en nihayetinde öğretmen ihtiyacını minimize edecek sayıda öğretmen ataması yaptık. Artık 40 bin, 50 binli atamalar mümkün değil” dedi.

Bakan bunları söylese de gerçekler çok başka. Urfa Siverek ve Şırnak Silopi ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yayımladığı ücretli öğretmen görevlendirmelerine göre İlahiyatçılar, BESYO mezunları sınıf öğretmenliğine, iktisat bölümlerinden mezun olanlar İngilizce öğretmenliğine görevlendirildi. Bu kadarla da kalınmadı. Öğretmen atanmak için eğitim fakültesinden mezun olmak veya herhangi bir lisans bölümünü bitirip pedagojik formasyon almak şart olmasına rağmen 2 yıllık bölümlerden mezun olanlar daha önceki yıllarda olduğu gibi ücretli öğretmen yapıldı. Sınıf öğretmenliğine ayrıca sosyoloji, felsefe, çocuk gelişimi gibi bölümlerden de atama yapıldı.

100’Ü AŞKIN İLAHİYATÇI

Yayımlanan listelere göre Siverek’te 102 ilahiyat ve 21 beden eğitimi mezunu sınıf öğretmenliğine atandı. Silopi’de ise 7 ilahiyat ve 8 BESYO mezunu sınıf öğretmenliğine atandı.

İngilizce öğretmenliğine getirilen ve dikkat çeken bazı bölümler ise şöyle: Çocuk gelişimi, hemşirelik, çalışma ekonomisi, edebiyat, işletme, felsefe, bilgisayar teknolojisi, kamu yönetimi, matematik, coğrafya, beslenme ve diyetetik, beden eğitimi, iktisat, maliye, acil yardım ve afet yönetimi, sanat yönetimi, rehberlik muhasebe ile adalet.

İLAHİYATÇI SOSYALE SOSYALCİ MATEMATİĞE

Görevlendirmelerde dikkat çeken bir diğer detay ise bir ilahiyat mezununun sosyal bilgiler öğretmenliğine getirilmesi oldu. Hal böyleyken bir okulda ise matematik öğretmenliğine sosyal bilgiler öğretmenliğine getirildi.

ÖNLİSANSTAN ÖĞRETMENLİĞE

Görevlendirmelerde öne çıkan bir diğer detay ise 2 yıllık bölümlerden mezun olan bazı kişilerin öğretmen olarak atanması oldu. Dicle Üniversitesi Gaz Tesisatı bölümünden mezun olan A.Y. ile Harran Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile İnşaat Teknolojisi bölümünden mezun olan birer kişi ücretli öğretmenliğine atandı. Hatta İnşaat Teknolojisi mezunu İngilizce öğretmenliğine getirildi.