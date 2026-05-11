Atamalar ayarları bozdu

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 18 Eylül 2025 tarihi itibarıyla yaşanan kadro değişimi, başkanlık içinde rahatsızlık yarattı. Ali Erbaş yerine göreve atanan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un atama tercihleri tartışmaları beraberinde getirdi.

Başkanlıktaki tartışmalı atamalara bir yenisinin daha eklendiği öğrenildi. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un İstanbul Müftülüğü döneminde yanında memur olarak çalışan Hüseyin Geniş'in Başkanlık Müşavirliği'ne atanmasının kurumda rahatsızlık yarattığı öne sürüldü. Diyanet kaynakları, atamaya tepki gösteren il müftüleri, "Yıllarca boşuna emek verdik. Diyanet'in ilmi, idari, hukuki tüm birikimleri boşuna. Adamı olan atanıyor” görüşünü savundu.

KONAKÇI HATIRLATMASI

Başkanlık Müşavirliğine ataması tartışma yaratan Geniş’in, Cumhuriyet ve laikliğe yönelik düşmanca söylemleriyle gündem olan Halil Konakçı ile irtibatta olduğunu iddia eden Diyanet personeli, Konakçı ile ilgili soruşturma raporunun aylardır Arpaguş’un önünde beklediğini anımsattı. Başkanlık personelinin atamalara tepkisini başkanlıkta düzenlenen bayramlaşmaya katılmayarak gösterdiğini belirten Diyanet kaynakları, “Başkanlıkta çalışan her sekiz kişiden yalnızca biri bayramlaşmaya katıldı. Bunların çoğu da yöneticiydi” dedi.

TARTIŞMALI ATAMALAR

Başkanlık kaynakları, “Arpaguş’un hayal kırıklığı yaratan atamaları” olarak nitelendirdiği bazı atamaları şöyle sıraladı:

• Din İşleri Yüksek Kurulu seçimlerinde en yüksek oyu alarak birinci seçilen aday tercih edilmedi.

• Resmi Gazetede ataması yayımlanan üst düzey iki birim amiri hakkındaki iddialara karşı sessiz kalındı. İddialar ile ilgili soru önergelerine cevap verilmedi.

• Ali Erbaş'ın en kritik daire başkanlarından olan Yusuf Tunç özel kalem olarak görevlendirdi, tepkiler artınca üç ay sonra değişikliğe gidildi.

• Tek bir gün dahi memuriyet geçmişi olmayan, Mehmet Fatih Sönmez'i istisnai kadrodan il müftüsü düzeyindeki Başkanlık Müşavirliği'ne getirildi.

• Diyanet'in 174 milyar TL’lik bütçesinin ve televizyon dairesinin başında uzmanlık ve tecrübesi olmayan ilahiyat mezunları görevlendirildi.

• Arpaguş’un hemşerileri, üst düzey kadrolara oturtuldu.

• Mekke'de rüşvet iddiaları ile apar topar emekli olan Ahmet Daştanbek, MÜSDAV'ın Mekke sorumlusu yapıldı.

ARPAGUŞ KİM?

Arpaguş’un göreve başladığındaki olumlu havanın aylar geçtikçe yerini umutsuzluğa bıraktığını ileri süren Diyanet kaynakları, şunları söyledi:

“Başkanın sakin görüntüsünün arkasında çok hırçın bir yan var. Herkes Safi Bey'in geçmişini merak ediyor. Arpaguş bizler için de tam bir kara kutu. Safi Arpaguş kim? Ailesi, geçmişi, kardeşleri kim? Bu soruların yanıtını bizler de bilmiyoruz. Gözbebeğimiz kurumumuzun iyi temsil edilmesini, kuruluş yasasına uygun çalıştırılmasını istiyoruz.”