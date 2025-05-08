Ataman’ın hedefi üst üste ikinci şampiyonluk

Spor Servisi

Yunanistan ekibi Panathinaikos’un başantrenörü Ergin Ataman açıklamalarda bulundu. Euroleague’in son şampiyonu Panathinaikos, play-off 5. ve son maçında ağırladığı Anadolu Efes’i 75-67 mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı ve üst üste ikinci kez Final Four bileti aldı.

Ataman, karşılaşmanın ardından konuştu. Tecrübeli koç Final Four’da oynayacakları Fenerbahçe maçı için şunları söyledi:

"Bu seri beni her açıdan çok yordu. Şu anda Fenerbahçe maçını çok fazla düşünmüyorum. Çok zorlu bir Dörtlü Final olacak. Geçen yıl da yarı finali Fenerbahçe ile oynamıştık. Bu da benim için bir kader, kısmet. Karşıma Türk takımları çıkıyor. Hazırlanacağız. Kazanmak için her şeyi yapacağız.