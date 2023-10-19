Ataması yapılmayan öğretmen, çalıştığı Akkuyu Santrali inşaatında hayatını kaybetti

Mersin'de ataması yapılmayan 26 yaşındaki öğretmen İlyas Bul, çalıştığı Akkuyu Termik Santali Proje inşaatında yüksekten düşmesi sonucu geçirdiği beyin kanması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Mersin’de yapımı hızla süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali Proje inşaatında çalışırken düşüp beyin kanaması geçiren ataması yapılmayan öğretmen 26 yaşındaki İlyas Bul, yaşamını yitirdi.

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre, AKP iktidarı döneminde ataması yapılamadığı için Akkuyu Nükleer Santrali'nde bir süre önce işçi olarak çalışmaya başlayan 26 yaşındaki İngilizce Öğretmeni İlyas Bul, iş sahasında düşmesi sonrasında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanaye kaldırılmış, hastanedeki tedavisi 3 gündür sürmekteydi.

İlyas Bul, bugün sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti

“VEBALİ AKP İKTİDARINDIR”

Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, “Bu bir cinayettir. Vebali de gençleri geleceksizleştiren AKP iktidarınındır” dedi.

Ataması yapılmadığı için çareyi başka alanlarda çalışmakta bulan İngilizce öğretmeni İlyas Bul'un, Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışırken düşerek beyin kanaması geçirmesini “kaza” değil, AKP iktidarının gençlerin geleceği ile oynaması olarak yorumlayan Vekil Ali Boz, “Akkuyu, ilk günden beri skandalların santrali oldu. Birçok işçinin kölelik şartlarında çalıştırıldığı Akkuyu'da daha önümüzdeki günlerde tüm kamuoyuna yansıyan bir zehirlenme vakası yaşandı. İnsanların canını ucuz gören bu siyasi iktidar, halka bu zulmü reva görüyor. Sonuç ne oldu? Hiçbir şey. Çünkü denetim yok, tedbir yok” diye konuştu.

“AKKUYU CEHENNEMİNE DERHAL EL ATILMALIDIR”

İlyas Bul'un Akkuyu iş sahasında düşerek beyin kanaması geçirdikten sonra yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini dile getiren Ali Boz, şunları söyledi:

"Bu kardeşimiz atanamadığı için çareyi Akkuyu'da çalışmakta bulmuş. Bu, ülkedeki gençlerin yaşadığı gerçekliğin resmidir. Gençler geleceksizleştirildi. Bakın atanamayan öğretmen diyoruz.

Okulda öğrencilerle birlikte olması gereken bir öğretmenin, Akkuyu Santrali cehenneminde son bulan yaşam mücadelesini konuşuyoruz. Gencecik bir öğretmenin Akkuyu cehenneminde yaşamını yitirmesinin sorumlusu AKP iktidarıdır.

Bu gencimizin ve geleceksizleştirilmiş daha milyonlarca gencimizin yaşadıklarının vebali AKP iktidarının boynunadır. Derhal skandallar ve acı olaylarla gündemden düşmeyen Akkuyu cehennemine el atılmalıdır."