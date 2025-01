Ataması yapılmayan öğretmenlere ilişkin araştırma önerisi reddedildi

DEM Parti'nin ataması yapılmayan öğretmenlerin yaşadıkları sorunların araştırılması amacıyla TBMM Genel Kurulu'nda verdiği grup önerisinin gerekçesini DEM Parti Mersin Milletvekili Koca açıkladı. Öneri hakkında konuşan Gelecek-Saadet Grubu Konya Milletvekili Hasan Ekici, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş iktidarın eğitim politikalarını eleştirdi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Koca, iktidarın yanlış eğitim politikalarıyla geri dönüşü olmayan bir yola girildiğini belirterek şunları söyledi:

"ATAMA BEKLEYEN YÜZ BİNLERCE GENCİN UMUDUNU ADETA ÇALIYORSUNUZ"

"Öğretmenlere ve öğretmenlik mesleğine ilişkin dört koldan bir kuşatma ve çok yönlü saldırılarla karşı karşıyayız uzun zamandır. Atanmış olsun, atanmamış olsun, kamuda olsun, özel sektörde olsun tüm öğretmenler gerçekten ciddi ve yaşamsal sorunlarla boğuşuyorlar. 2024'te eğitim alanında yaşanan ağır sorunlar ve saldırılar başta öğrenciler, öğretmenler, veliler olmak üzere toplumun geniş kesimlerinde yıkıcı etkiler yaratmış durumda. Bir yandan öğrenci ve öğretmenlerin haklarının tırpanlandığı, bir yandan eğitimde piyasa ve dinselleştirme politikalarıyla başta müfredat değişiklikleri olmak üzere ÇEDES projeleriyle, MESEM projeleriyle, bir yandan tarikatlarla, cemaatlerle imzalanan protokoller ve son olarak Ülkü Ocaklarıyla imzalanan protokollerle eğitimde yıkımın, çöküş ve çürümenin yaşandığı, bir yandan ise öğretmenlik mesleğini ayaklar altına alan 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' adı altındaki öğretmen kıyım kanunuyla eğitimde geri dönüşü olmayan bir yola girilmiş oldu. Sözleşmeli öğretmenlikten ücretli öğretmenlere, özel sektörde çalışan öğretmenlerden ataması yapılmayan öğretmenlere kadar gerçekten çok yönlü kriz ve sorun yumaklarıyla karşı karşıyayız. Ataması yapılmayan öğretmenlerin feryadına, mülakat mağduru öğretmenlerin feryadına, öğretmen intiharlarının geldiği noktaya yüzümüzü çevirirsek, onlara kulak kabartırsak yaşanan çürümenin ve çöküşün boyutlarını çok daha iyi anlayacağızdır, diye düşünüyorum.

Mülakatlarla on binlerce öğretmen haksız yere elendi. Aslında, mülakata girenler kendilerinden istenen her şeyi yapmış durumdalar. Çalışıyorlar, KPSS yeter puanını alıyorlar ama ne oluyor? Hepsi bir şekilde mülakat sınavlarında eleniyorlar. Seçim öncesinde bir seçim vaadi olan mülakatı kaldırma vaadini yutmuş oldunuz; aslında, halkı, halkın çocuklarını kandırmış, onlara yalan söylemiş oldunuz. Öğretmenler birer birer intihar ediyorlar; atamaları yapılmayan, bunalıma giren, çaresizliğe düşen, işsizlikten çıkış bulamayan öğretmenler yaşamlarına son veriyorlar. Çünkü gençlerin umutlarıyla, temiz duygularıyla gerçek anlamda oynuyorsunuz ve atama bekleyen yüz binlerce gencin umudunu âdeta çalıyorsunuz ve işte sonuç ortada."

"MÜLAKAT YERİNE KPSS KALKIYOR, 'AKADEMİ SINAVI' ADI ALTINDA YENİ BİR İCADA ADIM ATILIYOR"

Gelecek-Saadet Grubu Konya Milletvekili Hasan Ekici de iktidarın söz vermesine rağmen mülakatı kaldırmamasına tepki gösterdi. KPSS'nin kaldırılarak yerine getirilecek yeni sınav sistemiyle sorunların çözülmeyeceğine dikkat çeken Ekici, şöyle konuştu:

"Öğretmen atamaları konusu tam bir kördüğüm hâline geldi. 'Mülakat kalkacak' diye seçimlerden önce verilen sözlerin tutulmaması bir yana, atamaların 20 binle sınırlı tutulması diğer yana, sözleri verildiği hâlde yapılmayan atamalar diğer yanda. Şimdi de mülakat yerine KPSS kalkıyor, 'akademi sınavı' adı altında yeni bir icada adım atılıyor. Öğretmen geçim derdinde, haklarının peşinde ama anlaşılan bu iktidar mülakatın görevini akademiye havale etmiş durumda. Eskiden 'makbul vatandaş' diye bir terim vardı, jakoben devlet kendine uygun vatandaşı tanımlardı; şimdi de anlaşılan, makbul öğretmeni seçmek için şapkadan türlü tavşanlar çıkarılmak isteniyor, şimdi de makbul öğretmen seçimi için mülakat yetmezmiş gibi bir de 'akademi sınavı' diye bir icat geliyor. Bu icatla birlikte hükümet; öğretmene, eğitim fakültesine, üniversitelere şu mesajı veriyor: 'Ey üniversite, sen üniversite olarak eğitim veriyor olabilirsin; ey öğretmen, sen eğitim fakültesini bitirmiş olabilirsin ama ey fakülte, ne senin verdiğin eğitim yeterli ne de ey öğretmen, senin aldığın eğitim yeterli, diploman da kadüktür' diyor. Bir hükümet bu kadar mı plansız olur, hiç mi bir sözünü yerine getiremez?"

"BU ARTIK UTANILACAK BİR MESELEDİR"

Ataması yapılmayan öğretmenler sorununu "utanılacak bir mesele" olarak tanımlayan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu şöyle dedi:

"Türkiye'de belki de tarihin en önemli, en büyük, en dramatik ve trajik sorun alanlarından biri hâline gelmiştir atanmayan öğretmenler meselemiz. Bu, artık utanılacak bir meseledir. Yalnızca ve sadece bir mesleğe mensup olmak ve ileriye doğru hayatını bu meslek üzerine kurgulayan meslektaşlarımızın belki de bu ülkede yaşadıkları en büyük zulümdür şimdiki hâlleri. Sayıları 1 milyona yaklaşıyor, atama bekliyorlar; ilgili fakültelerden mezun oldular, formasyonlarını aldılar, tamamladılar ve fakat 20 bin atama yapmaya kalkıyorsunuz; onu da beceremiyorsunuz.

Tarihin en adaletsiz, en hukuksuz mülakatına imza attılar. O mülakatın belgelerini yayınladılar, sınava girmeden verilen notları deşifre ettiler. KPSS'den yeterli puan aldığı hâlde, apaçık ve alenen, girdikleri illere göre verilen farklı puanlarla 1.500'ün üzerinde meslektaşım kazanmış olduğu atanma hakkını kaybetti. Günlerce buralarda anlattık, aslında AKP'nin Grup Başkan Vekilleri de kuliste konuşurken 'Evet, burada apaçık bir haksızlık var' dediler, dediler ama giderdiler mi? Gidermediler."

"TÜRKİYE'NİN CİDDİ BİR EĞİTİM BUNALIMI VAR"

İktidar partisi milletvekillerine KPSS'yle atamaların yapılması için çağrıda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, şunları söyledi:

"İktidar partisine Türkiye'de öğretmenlerin, atanamayan öğretmenlerin, engelli öğretmenlerin, rehber öğretmenlerin, sözleşmeli öğretmenlerin, maaşlarını ödeyemediğiniz ücretli öğretmenlerin, depremzede öğretmenlerin, matematik, fen ve diğer branşlardaki öğretmenlerin, yine maaşlarını ödemeyi başaramadığınız usta öğreticilerin ve kendilerini yoksulluğa, itibarsızlığa ve şiddete maruz bırakmış olduğunuz 1,2 milyon cumhuriyet öğretmeninin sorunlarını maalesef anlatamıyoruz. Öyle bir iktidarla karşı karşıyayız ki ne söylersek söyleyelim, herhangi bir utanma belirtisi görünmüyor, herhangi bir iş yapma ihtiyacı da görünmüyor.

Siz, altı yüz on iki gündür öğretmen atayamamış bir iktidarsınız; altı yüz on iki gündür öğretmen atayamadınız. Dolayısıyla Türkiye'nin ciddi bir eğitim bunalımı var ama okulları temizlemeyen, temizleyemeyen ve her şeyi bildiğini iddia eden bir Bakanla karşı karşıyayız. Hiçbir sorunu çözmeyen ama sürekli muhalefetle kavga eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Değerli iktidar partisi mensupları, bu arkadaşlarımızın, ister 500 bin olsun, ister 1 milyon olsun, her biri bir insan, her biri annesinin, babasının gözdesi. O yoksul aileler bu çocukları yıllarca okuttular.

Şu anda eğitim sisteminin, Bakanın kendi açıklamalarına göre en az 45 bin kişiye ihtiyacı var ve siz, Millî Eğitim Akademisi icadıyla sadece eleme amaçlı olarak yapıyorsunuz. İki yıllık Millî Eğitim Akademisi'ni bekleyemeyiz, 100 bin öğretmen atamasına ihtiyacımız var. KPSS'yle 100 bin öğretmen atamalıyız ve ilk iş olarak bu 1.600 arkadaşımızı derhâl KPSS'yle alabiliriz. Eğer sorun çözmek istiyorsanız bu sorunları birlikte çözebiliriz. Amaç sorun çözmekse, Meclis bunun için varsa gelin, el birliğiyle bu önergeyi kabul edelim, bu mülakat mağduru öğretmenlerin sorunlarını çözelim."