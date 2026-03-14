Ataması yargıya taşınmıştı: Danıştay'dan dikkat çeken "Akın Gürlek" kararı

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ile Ankara Barosu'na bağlı avukatlar Doğan Erkan, Sait Kıran, Selcik Ulusoy ve İsmail Çelik; Akın Gürlek’in Adalet Bakanılığı’na atanması kararına karşı Danıştay’da 16 Şubat’ta dava açtı.

Beş avukat dava dilekçelerinde; Gürlek’in bakan olarak atanmasıyla savcılık görevinin kendiliğinden sona erdiği tezinin “kabul edilemez” olduğunu, böyle bir kabulün görevden azlolunmak anlamına geldiğini, bunun da anayasanın “Hakimler ve savcılar azlolunamaz” hükmünü içeren 139. maddesine aykırı olduğunu vurguladı.

"YASAYA AYKIRI"

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre dilekçede; “Bakan olarak atanması, kendi isteğinin varlığı olarak yorumlanamaz. Atama işleminden sonra gerçekleşen yemin işlemi, atama anındaki hukuka aykırılığı ortadan kaldırmaz. Atama işlem anı itibarıyla yasaya, anayasa, hukuka açıkça aykırılık söz konusudur” ifadeleri kullanılmıştı.

Anayasanın 76. maddesinde sayılan seçilme yeterliliği dışında, yargının bağımsız bir erk olması ve yargı bağımsızlığının koşullarının da gözetilmesi gerektiğinin altı çizilen dilekçede; “Açıklanan nedenlerle, atama işlemi 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile anayasaya açıkça aykırı olduğu için iptali gerekmektedir” denilmişti.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ

Dilekçe kapsamında; Gürlek’in Adalet Bakanı ve HSK Başkanlığı göreviyle HSK’nin yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesine yönelik işlemler de yapacak olması gerekçesiyle, savunması alınmadan atama kararının yürütmesinin durdurulması da talep edilmişti.

Danıştay 12. Dairesi ise avukatların dilekçesine ilişkin kararını dün açıkladı.

DAVA REDDEDİLMEDİ

Dairenin dava dilekçesinin reddi kararı vermemesi dikkat çekti. Daire 1’e karşı 4 oyla aldığı kararla; söz konusu avukatların davacı sıfatlarının olduğuna, davanın esastan incelenmesine, bunun için dava dilekçesinin Cumhurbaşkanlığı’na tebliğine, yürütmeyi durdurma isteğinin davalı tarafça cevap verildikten veya cevap süresi geçtikten sonra karara bağlanmasına karar verdi.