Atanamayan öğretmen, İmamoğlu’na dert yandı: “Mülakatta torpilim olmadığı için atanamıyorum”

CHP'nin ön seçimle belirlenecek Cumhurbaşkanı aday adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Diyarbakır’da partililerle bir araya geldi.

İmamoğlu, Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde yaptığı konuşmanın ardından tarihi Sur ilçesine geçerek, yurttaşlarla bir araya geldi. Gazi Caddesi’nde yoğun ilgiyle karşılanan İmamoğlu’nun yanına gelen atanamayan bir kadın öğretmen dert yandı.

Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nden mezun olduğunu söyleyen öğretmen, dört yıldır atama beklediğini ifade ederek, “Mülakatlara girip, torpilim olmadığı için elenmek çok zoruma gidiyor. Şu an çalışan bir personel olabilirdim ama değilim. Buna nasıl bir çözüm üretilir” dedi.

Bu sorunları çözeceklerini söyleyen İmamoğlu, “Bunları biz aşacağız. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin memur alımları var. Bütün cam mekanların içerisinde görüşmelere üç kişi katılıyor. İş başvurusu yapan vatandaş, soruları kutudan çekiyorlar. 'Bir kişi bile hak ve hukuk yeme duygusu yaşamayacak' dedim. Biz bu düzeni bu ülkeye getireceğiz. Hiç endişeniz olmasın” ifadelerini kullandı.