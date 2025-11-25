Atanan Öğretmenler Göreve Ne Zaman Başlayacak? | MEB 24 Kasım 2025 Atamaları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 15 bin sözleşmeli öğretmen atamaları, 24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü'nde yapıldı. Canlı yayınla gerçekleşen kura sonucunda mesleğe adım atacak öğretmenlerin görev yerleri belli oldu. Ancak en çok merak edilen soru, “Atanan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak?” oldu. İşte MEB’in açıkladığı resmi bilgiler ve göreve başlama süreci…

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Öğretmen atama töreni 24 Kasım 2025’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. 15 bin öğretmenin görev yerleri, kura sonucunda ilan edildi. Atama sonuçları, e-Devlet üzerinden kişisel kullanıcı adı ve şifresi ile görüntülenebiliyor.

ATANAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

MEB kılavuzuna göre, ataması yapılan öğretmenler güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından göreve başlayacak. Resmî açıklamaya göre, 15 bin öğretmen 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.

GÖREVE BAŞLAMA SÜRECİ VE GEREKLİ BELGELER

Ataması yapılan öğretmenler göreve başlamadan önce, il millî eğitim müdürlükleri tarafından başlatılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerini tamamlayacak. Bu süreç sonrası göreve başlatılması uygun görülen adaylara tebligat yapılacak. Göreve başlama işlemleri şahsen yapılacak ve elektronik veya posta yoluyla kabul edilmeyecek.

Göreve Başlarken Gerekli Belgeler

Aday Başvuru Formu (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir)

Mezuniyet belgesi veya diploma

Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans formasyonu belgesi veya denklik belgesi

Mal bildirimi (varsa)

Cumhuriyet başsavcılığından alınacak arşiv tarama raporu

6 adet vesikalık fotoğraf

Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir)

Pedagojik Formasyon Belgesi veya resmî yazı

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu

Erkek adaylar için e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi

E-Devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kaydı belgesi

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA KARARNAMESİ VE SÜREÇ

Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra, göreve başlamaya uygun görülen öğretmenlere tebligat yapılacak. Tebligat, adayın başvuru sırasında belirttiği adres üzerinden yapılacak.

15 bin öğretmen ne zaman göreve başlayacak?

Ataması yapılan öğretmenler, MEB kılavuzuna göre 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başlayacak.

Atama sonuçlarını nereden öğrenebilirim?

15 bin öğretmen atama sonuçları, e-Devlet üzerinden kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle görüntülenebilir. Atama sonuçları sorgulama ekranı için tıklayınız.

Göreve başlamadan önce hangi belgeler gerekli?

Adaylar, mezuniyet belgesi, Pedagojik Formasyon Belgesi, sağlık raporu, adli sicil kaydı, askerlik belgesi ve diğer resmi belgeleri tamamlayarak göreve başlayacak.

Göreve başlama işlemleri posta ile yapılabilir mi?

Hayır, adaylar göreve başlama işlemlerini şahsen yapacak. Posta veya kargo ile başvuru geçerli sayılmayacaktır.

