Ata’nın vitray çalışmaları ilk kez ‘Askıda’ sergisinde

Oktay EVSEN

Rengin ve sonsuzluğun ressamı olarak tanınan Mustafa Ata’nın resim ve kâğıt işlerinden, ilk kez görülecek vitray çalışmalarına uzanan üretim serüvenini görünür kılan “Askıda / Suspended” başlıklı koleksiyon sergisi, sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

18. İstanbul Bienali Paralel Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen “Askıda” sergisi, 5 Ocak’a kadar Şile Meşrutiyet Mahallesi’nde bulunan Anıt Atölye’de görülebilir. Sergi, kendisini fırçanın buyruğuna ve boşluğun özgürlüğüne adamış usta ressamın yaşamına ve 60 yıla yaklaşan sanat yolculuğuna bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Ata’nın Şile’deki yaşam ve üretim mekânı olan Anıt Atölye’de düzenlenen sergi, sanatçının farklı dönemlerden, özellikle de son dönem görülmemiş eserlerini Gönül Karakan Ata küratörlüğünde bir araya getiriyor.

Mustafa Ata’nın üç boyutlu vitray eserlerini (Askıda Akışkan Bedenler) de ilk kez sanatseverlerle buluşturan sergi, 5 Ocak’a kadar Anıt Atölye’de pazartesi ve çarşamba hariç her gün ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.