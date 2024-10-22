Atanmayan öğretmen intihar etti

İlayda SORKU

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki matematik öğretmeni Hakan Durgut intihar etti. 2018 yılında matematik öğretmeni olarak mezun olan Durgut’un 6 yıldır atama beklediği ve işsizlik nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu öğrenildi.

Olay, önceki gün Bursa’nın Orhaneli ilçesinde meydana geldi. 6 yıldır ataması gerçekleşmeyen 30 yaşındaki Hakan Durgut, işsizlik sebebiyle bir süredir bunalımdaydı. Pazar günü askere gideceği öğrenilen Durgut, olay günü ‘Kahvaltı yapacağım’ dedi ve üç katlı evlerinin en alt katında yaşamına son verdi.

“UMUDUNU KAYBETMİŞTİ”

Öğretmen Hakan Durgut’un aynı zamanda yakın arkadaşı olan CHP Orhaneli İlçe Başkanı Hakan Durgut, BirGün’e şunları aktardı:

“Hem adaşım hem akrabam Hakan Durgut, 6 yıl önce mezun olmuş ve sürekli atanmayı bekleyen bir arkadaşımızdı. Yıllardır atanmayan arkadaşımız zaman zaman buradaki toplum baskısına karşılık ‘Bu yıl da atanamadık, bu yıl da olmadı’ diyen biriydi. Özellikle son 3 yıldır kendi içine kapanıp derdini sıkıntısını söyleyemeyen, umudunu kaybetmiş biriydi. Pazar günü de askere gidecekti. Sabah kalktığında, kahvaltı hazırlayan annesine ‘Sen hazırlama, ben kendim hallederim’ demiş. Üç katlı evlerinin en alt katında kendini asmış. Hakan'ı bu karanlık düzene teslim eden, yalnız bırakan ve bu düzene destek veren herkes suçludur. Atanmayan hiçbir öğretmenin hakkı helal değildir.”

Hakan öğretmenin kendini matematik ile geliştirdiğini dile getiren Durgut, “Üniversiteyi neredeyse aynı zamanda kazanmıştık. Herkes okulu bitirdi, bir şeyler yapmaya başladı ama öğretmenler atama bekliyordu. Bütün intihar eden öğretmenler gibi Hakan da… Herkes çok üzgün burada, ilçede böyle bir hava, bir umutsuzluk, çaresizlik var. Bir şeyler değişmedikçe böyle haberler almaya devam edeceğiz, ediyoruz” diye konuştu.