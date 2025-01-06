Atanmayan öğretmenler ek işle dahi zor geçiniyor

İlayda SORKU

Türkiye’de yüz binlerce öğretmen, atama beklerken özel sektörün güvencesiz, düşük ücretli ve yoğun çalışma koşulları altında ezilmeye devam ediyor. Her yıl eğitim fakültelerinden binlerce mezun verilirken, yapılan atamalar ihtiyacı karşılamaktan uzak. Ataması yapılmayan yüz binler özel sektörde uzun mesailer, belirsiz sözleşmeler ve düşük maaşlarla çalışmayı sürdürürken birçoğu da geçimini ek iş yaparak sağlıyor.

İzmir’de yaşayan Haluk Şanlıtürk, bu tabloyu yakından yaşayanlardan biri. 34 yaşındaki rehber öğretmen, 2013 yılında Çukurova Üniversitesi’nden mezun oldu. Ardından 2017 yılında Mersin Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlayan Şanlıtürk, 11 yıl boyunca özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, sınav hazırlık kurslarında ve özel okullarda görev aldı. Özel sektörde çalışmanın öğretmenleri ek iş yapmak zorunda bıraktığını aktaran Şanlıtürk, “Şu an yarı zamanlı olarak birkaç gün bir kurumda çalışıyorum ve geri kalan günlerde kafe işiyle meşgulüm. Hayatı idame ettirebilmek ve ekonomik koşulların altında daha da ezilmemek adına ek iş yapmak zorundayız. Zaman-kazanç karşılaştırması yaptığımızda, hayat koşulları bizi ek işlere mecbur bırakıyor” diye konuştu.

KÖLELİK DÜZENİ

Şanlıtürk, şunları söyledi: “Özel sektörde öğretmenlik yapmak demek, sözel hayatınıza bile zaman ayıramadan devam eden bir iş yoğunluğu içinde yaşamak demek. Birçok tatil hakkımız gasp edildiği için sürekli çalışıyoruz. Yeri geliyor akşam geç saatlere varan veli görüşmeleri, yeri geliyor uzun saatler süren ve özellikle tatil günlerinde yapılan veli toplantıları veya etkinlikler adı altında karşılıksız mesai saatleri bizi sürekli bir cendere içinde tutuyor. Tüm bu iş hayatı, belirli süreli iş sözleşmeleri adı altında özlük haklarımızdan mahrum bırakılarak tamamen patronların ve müdürlerin iki dudağı arasına bağlı bir düzene dönüşüyor.”

2014’te, dönemin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı ve bugünkü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından halk arasında “taban maaş yasası” olarak bilinen yasanın kaldırıldığını hatırlatan Şanlıtürk şöyle konuştu: “2014 yılına kadar yasalar, özel sektörde çalışan ve kamuda çalışan öğretmenleri eşit haklara sahip kılıyordu. Özlük ve maddi haklarımız eşitti. Yasa bizi koruyordu. Bakan Tekin, bu yasayı kaldırarak özel sektör öğretmenlerini kölelik düzenine ve patronların keyfiyetine terk etti. Böylece mesleki saygınlığımızı da kaybettik. Toplumda öyle bir düşünce var ki, atanmadıysanız öğretmen gözüyle bile görülmüyorsunuz. Psikolojik olarak bizi yıpratan bir durum da bu. Tüm özel sektör öğretmenleri birlik olarak, tekrar eski saygınlığımızı kazanacağımıza inanıyorum.”