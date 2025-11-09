Ataoğlu ile tasarım atölyesi
İrem İLYAS
İstanbul Modern’de “Genç Salı” kapsamında düzenlenen buluşmaların bu ayki konuğu Alametifarika Reklam Ajansı’nın tasarım direktörü Uğurcan Ataoğlu olacak.
Ataoğlu, 11 Kasım’da saat 16.30’da gençlerle film afişi atölyesinde buluşacak.
Filmekimi’nin isminden afişlerine uzanan tasarım sürecine imza atan Ataoğlu’nun yöneteceği ücretsiz atölyede gençler kendi afişlerini tasarlayacak. İstanbul Modern’de Etkinlik Odası 1’de yapılacak atölyeye katılmak için sinema@istanbulmodern.org adresinden kayıt yaptırabilirsiniz.