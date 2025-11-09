Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ataoğlu ile  tasarım atölyesi

Kültür Sanat
  • 09.11.2025 09:34
  • Giriş: 09.11.2025 09:34
  • Güncelleme: 09.11.2025 09:35
Ataoğlu ile  tasarım atölyesi

İrem İLYAS

İstanbul Modern’de “Genç Salı” kapsamında düzenlenen buluşmaların bu ayki konuğu Alametifarika Reklam Ajansı’nın tasarım direktörü Uğurcan Ataoğlu olacak.

Ataoğlu, 11 Kasım’da saat 16.30’da gençlerle film afişi atölyesinde buluşacak.

Filmekimi’nin isminden afişlerine uzanan tasarım sürecine imza atan Ataoğlu’nun yöneteceği ücretsiz atölyede gençler kendi afişlerini tasarlayacak. İstanbul Modern’de Etkinlik Odası 1’de yapılacak atölyeye katılmak için sinema@istanbulmodern.org adresinden kayıt yaptırabilirsiniz.

BirGün'e Abone Ol