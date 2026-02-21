Ataol Behramoğlu: Hiçbir zaman insan ve yurt sevgim değişmedi

Şair-yazar Ataol Behramoğlu ve Prof. Dr. Okan Toygar, Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği imza ve söyleşi gününde Beltaş Kitap Kafe’de okurlarla buluştu. Toygar’ın Ataol Behramoğlu’yla gerçekleştirdiği, Behramoğlu’nun yaşam öyküsünden ve Türkiye’nin toplumsal hayatından kesitlerin sunulduğu “Hayatımız Güzeldir - Ataol Behramoğlu'nun Siyasal Kimliği” adlı nehir söyleşi kitabının tanıtıldığı etkinliğe kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

"BEHRAMOĞLU 1960’LI YILLARDAN BU YANA TOPLUMCU MÜCADELENİN İÇERİSİNDE"

Kitabın yazılış süreci hakkında bilgi veren Toygar, Behramoğlu’yla uzun yıllara dayanan bir tanışıklığının olduğunu belirterek “Ataol Hocamla uzun sohbetler gerçekleştirme imkânı buldum. Daha sonra bu sohbetleri kitaba dönüştürme düşüncesi gelişti. Bildiğiniz üzere kitabın konusu Ataol Behramoğlu’nun siyasal kimliği. Behramoğlu 1960’lı yıllardan bu yana toplumcu mücadelenin içerisinde olmuş; emek, barış, özgürlük mücadelesini yakından takip edip içinde yer almış bir aydın. Sadece bir şair, edebiyatçı, düşünür değil. Memleketi, halkı için düşünmüş, mücadele etmiş ve bedel ödemiş bir aydın.”

TOYGAR: BEHRAMOĞLU'NA YÖNELİK ELEŞTİRİLERİN NEDENİ BİLGİ EKSİKLİĞİ

Ataol Behramoğlu’na yönelik eliştirilerin haksız olduğunu belirten Toygar, konu hakkında şunları söyledi:

“Bu eleştiriler bazen sınırlarını aşan ifadeler şekline girmiştir. Bunun nedeni de bilgi eksikliği ve maalesef kavramların bu eleştirileri yapanların akıllarında net olmaması. Behramoğlu, çeşitli mecralarda bu eleştirilere gereken cevabı verdi. Bu kitap aynı zamanda bu eleştirilere topluca cevap veren bir çalışma özelliği de taşıyor. Günceli ve gündemi ilgilendiren ama aynı zamanda, soruna evrensel yaklaştığınız zaman çözümü içerisinde olan, kavramlara netlik kazandırması açısından önemli bir söyleşi kitabı oldu.”

“TÜRKİYE’DE BUGÜN EN BÜYÜK SORUN AYDIN YALPALAMASI, AYDIN AYMAZLIĞI YA DA YARI AYDIN OLMASIDIR”

Türkiye’de aydın kimliği konusu hakkında da konuşan Toygar, “Hayatımız Güzeldir - Ataol Behramoğlu'nun Siyasal Kimliği” kitabının konu hakkında okuyuculara bir fikir verdiğini kaydederek şunları söyledi:

“Biz kitabı yazmaya başlarken ‘Aydın Nasıl Olur’ sorusuna cevap bulmak için yola çıkmadık. Ama bittiği zaman kitapta asıl aydının nasıl olması gerektiğini gördük. Türkiye’de bugün en büyük sorun aydın yalpalaması, aydın aymazlığı ya da yarı aydın olmasıdır. Tam bu noktada bir kez daha belirtmeliyim. Ataol Behramoğlu olması gerektiği gibi bir aydındır. O 1960’larda ne idiyse, tabi toplumların ideolojilerin değiştiği bir dünyada kaçınılmaz olarak bazı farklılıklar olmakla birlikte, aydınlanma ve hümanizm çizgisinden asla sapmamış bir aydındır.”

BEHRAMOĞLU: "HİÇBİR ZAMAN İNSAN VE YURT SEVGİM DEĞİŞMEDİ”

Prof. Dr. Okan Toygar’ın ardından söz alan Ataol Behramoğlu, sözlerine Beşiktaş Belediyesi’ne böyle bir söyleşi düzenledikleri için teşekkür ederek başladı.

Konuşmasında aydın kimliğinin nasıl olması gerektiğine değinen Behramoğlu “Aydın sadece düşünen değil, toplumu değiştiren ve bu uğurda kendini ateşe atandır aynı zamanda. Kendimi en önce şair ve aydın olarak tanımlayabilirim. Düşüncelerim zamanla kaçınılmaz olarak değişiklik gösterebilir. Ama hiçbir zaman insan ve yurt sevgim değişmedi” dedi.

Program, Beşiktaş Belediyesi’nin Ataol Behramoğlu ve Prof. Dr. Okan Toygar adına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) gerçekleştirdiği bağışın plaket takdimiyle sona erdi. Ardından Behramoğlu ve Toygar okurları için kitaplarını imzaladı.