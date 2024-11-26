Ataşehir Belediye Başkanı Adıgüzel'den 'kreş' açıklaması: "Sayıyı hızlıca artırıyor olacağız"

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, siyasette kreşler ile ilgili yaşanan tartışmaların ardından, "Sayıyı hızlıca artırıyor olacağız çünkü bizim önceliğimiz insan" açıklamasını yaptı.

Ataşehir Belediyesi filosuna kattığı 59 yeni hizmet aracının tanıtımını gerçekleştirdi. Aralarında çok sayıda otobüs, minibüs, kamyon ve kamyonet ile iş makinesinin de yer aldığı araçların sergilendiği Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı alanda gerçekleştirilen tanıtıma ev sahibi Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile Ataşehir Belediye Meclisi üyeleri de katıldı.

''KREŞ SAYISINI HZLICA ARTIRIYOR OLACAĞIZ''

Adıgüzel tanıtımda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Dün kreşler konusu gündem oldu. Ataşehir Belediyesi'nin kreşlerinde 600'e yakın öğrencimiz eğitim görüyor. Sayıyı hızlıca artırıyor olacağız. Yakın zamanda Ferhatpaşa mahallemizde, içinde bulunduğumuz bu mahallemizde yeni bir kreşin temelini atıyor olacağız bir bağışçımız sayesinde. Biz vatandaşa direkt dokunan hizmetleri yapmayı hiç çekinmeden, bir adım geri atmadan sürdürüyor olacağız. Çünkü bizim önceliğimiz insan, bizim önceliğimiz Ataşehir'de dezavantajlı gruplarda yaşayan vatandaşlarımız. Onların sorunlarını çözmek için bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu çabamızı sürdürüyor olacağız."