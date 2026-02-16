Ataşehir Belediye Başkanı Kim ve Ataşehir Hangi Partide? (Güncel)

İstanbul’un önemli ilçelerinden biri olan Ataşehir’de yerel yönetim ve siyasi tablo yeniden gündemde. Özellikle “Ataşehir Belediye Başkanı kim?”, “Ataşehir Belediyesi hangi partide?” ve “31 Mart 2024 Ataşehir seçim sonuçları” gibi sorular vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul’da düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin Ataşehir’de yapılacağının açıklanmasıyla birlikte ilçedeki siyasi yönetim ve seçim sonuçları yeniden merak konusu oldu.

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’dir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak seçilen Adıgüzel, Ataşehir Belediyesi’nin mevcut başkanı olarak görev yapmaktadır.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2024 yerel seçim sonuçlarına göre Ataşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindedir. Onursal Adıgüzel’in seçim zaferiyle birlikte ilçe belediye yönetimi CHP’de kalmıştır.

31 MART 2024 ATAŞEHİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Aday Parti Oy Oranı Oy Sayısı Onursal Adıgüzel CHP 56.38% 139.009 Mustafa Naim Yağcı AK Parti 35% 86.287 Hüsamettin Balta Zafer Partisi 2.63% 6.508 Bülent Tüylü Yeniden Refah 1.68% 4.164 Ali Coşkun İYİ Parti 1.46% 3.603 Alev Sezen Saadet 0.67% 1.658

Seçim sonuçlarına göre Onursal Adıgüzel açık farkla seçimi kazanarak Ataşehir Belediye Başkanı oldu.

ONURSAL ADIGÜZEL KİMDİR?

Hayatı ve Eğitimi

Onursal Adıgüzel, 11 Şubat 1985 tarihinde Malatya’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Siyasi Kariyeri

Özel sektörde endüstri mühendisi ve yönetici olarak çalıştıktan sonra aktif siyasete katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları MYK üyeliği ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Parti Meclisi üyeliğine çeşitli kurultaylarda seçildi. 25., 26. ve 27. dönem İstanbul milletvekili olarak görev yaptı. 2018–2023 yılları arasında CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

TBMM’de AB Uyum Komisyonu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve Çevre Komisyonu üyeliklerinde bulundu. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkanı seçildi. Elif Duygu Övür ile evlidir ve Algı Adıgüzel isimli bir çocuk babasıdır.

ATAŞEHİR’DE SİYASİ GÜNDEM

CHP’nin İstanbul’da düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin yeni durağı Ataşehir olarak açıklandı. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın duyurusuna göre miting, 18 Şubat Çarşamba günü Ataşehir Atatürk Mahallesi’nde bulunan Mozaik Çarşı’da gerçekleştirilecek.

Ataşehir Belediyesi, 2024 yerel seçimlerinin ardından CHP yönetiminde kalmaya devam ediyor. Onursal Adıgüzel’in belediye başkanı olarak görev yaptığı ilçede siyasi gündem, yerel yönetim çalışmaları ve miting programlarıyla hareketliliğini sürdürüyor.

31 Mart 2024 seçim sonuçları, Ataşehir’de seçmen tercihinin büyük ölçüde CHP’den yana olduğunu gösteriyor.