Ataşehir Belediyesi 3. Caz ve Sinema Günleri başlıyor

Ataşehir Belediyesi tarafından 19 - 20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 3. Caz ve Sinema Günleri programın ilk gününde caz dünyasının önemli topluluklarından Ercüment Orkut Trio sahne alacak. Ercüment Orkut'a (piyano) sahnede kontrbasta Kağan Yıldız, davulda ise Volkan Öktem eşlik edecek. Konserin ardından, hem yetişkinlerin hem de çocukların keyifle izleyebileceği, Pixar imzalı 3 Oscar ödüllü “Soul” filmi (orijinal dilinde, Türkçe altyazılı) gösterilecek.

Etkinliğin ikinci gününde ise ülkemizin en önemli caz vokallerinden Sibel Köse, deneyimli müzisyenlerden oluşan Sibel Köse Quintet ile sahne alacak. Sibel Köse'ye sahnede; piyanoda Kürşad Deniz, kontrbasta Kağan Yıldız, trombonda Bulut Gülen, davulda ise Berke Özgümüş eşlik edecek. Konserin ardından, yalnızca kendisinin The Beatles’ı bildiğini fark eden bir müzisyenin hikâyesini anlatan “Yesterday” isimli film (orijinal dilinde, Türkçe altyazılı) izleyicilerle buluşacak.

KARDEŞ KENTLERİN İŞ BİRLİĞİNDE MÜZİK DİNLETİSİ

Aynı gün ayrıca, Monheim am Rhein Belediyesi Müzik Okulu ile Ataşehir Belediyesi Sanat Eğitimi Müzik Bölümü iş birliğinde özel bir dinleti gerçekleştirilecek. Uluslararası bir müzik buluşması olan Enstrüman Kampı kapsamında düzenlenecek dinletide, iki kurumun öğrenci ve öğretmenleri mandolin, keman, klarnet, alto saksafon, gitar, bas ukulele ve bağlama gibi enstrümanlarla hazırladıkları eserleri seslendirecek. Bu dinleti, yalnızca bir müzik performansı değil; aynı zamanda gençlerin yaratıcılığını, uluslararası dostluklarını ve ortak üretimlerinin coşkusunu yansıtan unutulmaz bir buluşma olacak.

“Sandalyeni Kap Gel” temasıyla gerçekleşecek ücretsiz etkinlikte, izleyiciler sıcak bir ortamda müziği ve sinemayı doyasıya deneyimleyecek.

Ataşehir Belediyesi 3. Caz ve Sinema Günleri Programı:

19 Eylül Cuma

·19.30 – Konser: Ercüment Orkut Trio

·21.15 – Sinema: Soul

20 Eylül Cumartesi

·18.30 – Dinleti: Monheim ve Ataşehir Belediyeleri Öğrencileri Ortak Dinletisi

·19.30 – Konser: Sibel Köse Quintet

·21.15 – Sinema: Yesterday