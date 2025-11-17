Ataşehir Belediyesi Aşevi, ünlü şeften tam not aldı

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi Aşevi’ni ziyaret eden MasterChef Türkiye jüri üyesi şef Somer Sivrioğlu, hijyen şartları ve gıda malzemelerine yönelik takdirlerini iletti.

2018 yılından bu yana MasterChef Türkiye programında jüri üyeliği yapan Somer Şef, ilk olarak Ataşehir Belediyesi tarafından sosyal tesis restoranı olarak hizmete açılan Ata Teras’a konuk olmuştu. Ata Teras’ın ardından Aşevi’ni de ziyaret eden ünlü şef, Aşevi’ndeki hijyen şartları ve kullanılan gıda malzemelerine yönelik takdirlerini iletti.

Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Belediyemizin Aşevi’nde her gün büyük bir özveriyle yürüttüğümüz çalışmaları kıymetli şefimiz Somer Sivrioğlu ile birlikte yerinde inceleme fırsatı bulduk. Somer Şef’e, kamusal mutfaklarımızın taşıdığı bu önemli sorumluluğa gösterdiği ilgi, yapıcı değerlendirmeleri ve uzmanlığıyla sağladığı perspektif için teşekkür ediyorum. Komşularımıza uzanan bu dayanışma zincirini, vatandaşlarımızın katkılarıyla daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi ve evinde yemek yapamayacak durumdaki ilçe sakinlerine her gün iki öğün, dört çeşit yemek ulaştıran Ataşehir Belediyesi Aşevi’ndeki tüm üretim süreçleri gıda mühendisi kontrolünde, hijyen standartlarına uygun şekilde yapılıyor.