Ataşehir Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda e-atık bilincini artırıyor

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin Avrupa Atık Azaltım Haftası (European Week for Waste Reduction- EWWR) kapsamında "İsrafı Kapat, Faydayı Aç" sloganıyla hazırladığı etkinlikler, vatandaşları elektronik atık (e-atık) konusunda bilinçlendirmeyi ve sürdürülebilir çevre bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ataşehir Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası'nda vatandaşları e-atık konusunda bilinçlendirecek bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Marmara Belediyeler Birliği’nin Türkiye Koordinatörlüğü'nde düzenlenen Avrupa Atık Azaltım Haftası, bu yıl "Elektronik Atık (E-Atık)" temasıyla 22-30 Kasım günleri arasında kutlanacak.

Ataşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, etkinliklerle sürdürülebilir kaynak kullanımı ve atık yönetimi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayarak, vatandaşları e-atıkların önemi ve geri dönüşüm süreçlerine ilişkin bilinçlendirecek çeşitli atölye, sergi ve geziler düzenleyecek.

Atık konusunda bilinç kazandıracak

Etkinlikler arasında E-Atıktan Sanata Atölyesi, "Doğaya Sahip Çıkan Karikatürler" sergisi, E-Atık Geri Dönüşüm Tesisi Gezisi ve E-Atık Tamir Atölyesi ve Pulsec: E-Atık Sökme ve İnceleme Atölyesi yer alacak. Ataşehir Belediyesi, etkinliklerle hem çocukları hem de yetişkinleri e-atık konusunda bilinçlendirmeyi ve sürdürülebilir bir çevreye katkı sağlamayı hedefliyor.

Etkinlik programı

Elektronik atıklar tuvallere yapıştırıcı ile yapıştırılarak sanat eserleri oluşturulacak. 6-13 yaş arası çocuk gruplarıyla düzenlenecek atıktan sanata etkinliğinde çocuklara e-atık ile ilgili bilgi, e-atıkların nasıl değerlendirileceği, hangi e-atık parçaları ile nasıl bir tablo oluşturulabileceği örneklerle anlatılacak. Eğitmen tarafından çocuklara kendi eserlerini oluşturabilmeleri için yol gösterilecek. Ayrıca eğitmenin tablolarından örnekler etkinlik alanında sergilenecek. Etkinlik, 23 Kasım 2025 Pazar günü 14.00-17.00 saatleri arasında Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliği ile düzenlenecek "Doğaya Sahip Çıkan Karikatürler" sergisi, 25 Kasım-21 Aralık günleri ​​arasında Ataşehir Belediyesi İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde çevreci sanatseverlerle buluşacak. Çevre bilincini ve sürdürülebilir yaşamı mizahın evrensel diliyle buluşturan Ahmet Pekmezci'nin çevre, doğa ve sıfır atık temalarını içeren özel karikatürleri de sergide yer alacak. Sergi, 25 Kasım-21 Aralık günleri arasında İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde ziyarete açık olacak.

Öğrenciler farkındalık kazanacak

Çevre bilincini artırmak ve elektronik atıkların geri dönüşüm sürecini yerinde gözlemlemek amacıyla Dr. Nureddin Erk ve Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 30 kişilik öğrenci grubuyla Kocaeli’deki Exitcom Recycling E-Atık Geri Dönüşüm Tesisi'ne gezi düzenlenecek. Gezi kapsamında öğrenciler, elektronik atıkların toplanmasından geri kazanımına kadar geçen süreçleri yakından inceleme fırsatı bulacak. Etkinlik, öğrencilerin çevreye duyarlı bireyler olarak farkındalık kazanmalarına katkı sağlayacak. Etkinlik, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 09.00'da Exitcom Recycling-Kocaeli'de gerçekleşecek.

Çevreye katkı

Elektronik atıklara dikkati çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla E-Atık Tamir Atölyesi düzenlenecek. Çalışmayan veya bozuk durumdaki elektrikli ve elektronik cihazlarını 30 Kasım 2025 Pazar günü İNOVATA - Kuluçka ve Girişimcilik Merkezi’ne getiren katılımcılar, uzman ekiplerle birlikte cihazlarını tamir etme şansı yakalayacak. Böylece E-Atık Tamir Atölyesi ile elektronik cihazların yeniden kullanımı sağlanacak. Atölyeye katılanlar ise hem çevreye katkı sağlayacak hem de sürdürülebilir bir gelecek için adım atacak. Etkinlik, 30 Kasım 2025 Pazar günü 14.00-16.00 saatleri arasında İNOVATA - Kuluçka ve Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleşecek.

Sürdürülebilirlik konusunda farkındalık

Yine elektronik atıklara dikkati çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla E-Atık Sökme ve İnceleme Atölyesi düzenlenecek. İNOVATA – Kuluçka ve Girişimcilik Merkezi’nde 30 Kasım 2025 Pazar günü artık kullanılmayan, bozuk ve onarılamayacak durumdaki elektronik cihazların iç yapısı keşfedilecek. Atölyede katılımcılar, e-atıkları yakından inceleyerek hem teknik bilgi edinecek hem de sürdürülebilirlik konusunda farkındalık kazanacak.

Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinliklerine kayıt yaptırmak isteyenler, 'https://forms.gle/gDTgWhQrcyqHAUoH6' adresini kullanabilecek.