Ataşehir Belediyesi başkanvekili seçiminin tarihi belli oldu

İstanbul Valiliği, CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekili seçim tarihi belli oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in görevden uzaklaştırıldığını açıklamasının ardından İstanbul Valiliği, Ataşehir Belediye meclisinin başkanvekilini seçmek üzere 30 Nisan Perşembe günü toplanacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal ADIGÜZEL İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22.04.2026 tarihli ve 2026/381 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 22.04.2026 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Ataşehir ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."

NE OLMUŞTU?

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik 18 Nisan'da gece yarısı operasyonu gerçekleştirilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, operasyona “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” gibi suçlamaların gerekçe yapıldığı ileri sürülmüştü. İmar ve iskan işlemlerine yönelik ihbarlar üzerine başlatıldığı savunulan soruşturmada, belediye yetkililerinin rüşvet karşılığı işlem yaptığı iddia edilmişti.

Aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 19 kişi 22 Nisan'da tutuklanmıştı. Gözaltına alınanların, savcılık ve hakimlik süreçleri yaklaşık 20 saat sürmüştü.