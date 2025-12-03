Ataşehir Belediyesi Çocuk Kampüsü hizmete açıldı

Haber/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Toplumun farklı kesimlerine yönelik sosyal projeler üretmeye devam eden Ataşehir Belediyesi, engelli ve özel gereksinimli çocuklar için kurduğu ve içerisinde “Duyu Bütünleme Merkezi” ile “Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi”nin yer aldığı Çocuk Kampüsü’nün kapılarını 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde hizmete açtı.

Ataşehir Belediyesi, engelli ve özel gereksinimli çocuklara yönelik kurduğu özel kampüsün kapılarını 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde hizmete açtı. “Çocuk Kampüsü”nün içerisinde; özel gereksinimli ve duyusal gelişimde desteğe ihtiyaç duyan çocukların daha sağlıklı, mutlu ve bağımsız bireyler olarak yetişmeleri için “Duyu Bütünleme Merkezi” ve “Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi” hizmet sunacak.

Küçükbakkalköy Mahallesi’nde bulunan Çocuk Kampüsü’nün açılışı Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in ev sahipliğinde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Açılışa; Başkan Onursal Adıgüzel’in eşi Elif Duygu Adıgüzel, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Aysemin Gülmez, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Celal Yalçın, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Atakan Anıl Dizdaroğlu ile engellilere yönelik STK’ların temsilcileri, Ataşehirli belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“'Her çocuk eşittir' inancımızı somut bir yapıya dönüştürüyoruz”

Çocuk Kampüsü’nün açılışında konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, çocukların daha sağlıklı ve mutlu olarak yetişmeleri için bu merkezi hizmete açtıklarını belirterek şunları söyledi:

“Bugün Ataşehir’de, çocuklarımız için yeni bir geleceğin, yeni bir umudun kapılarını hep birlikte açıyor olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu önemli günde farkındalığın ve bilincin daha da artması adına ‘her çocuk eşittir’ inancımızı somut bir yapıya dönüştürdüğümüz, Çocuk Kampüsümüzün kapılarını hep birlikte açıyoruz. Çocuk Kampüsü, bizim için bir hizmetten çok daha fazlası. Çünkü burası; özellikle özel gereksinimli evlatlarımızın ve onların kıymetli ailelerinin nefes alacağı, güçleneceği, destek bulacağı bir dayanışma alanı olarak hizmet verecek. Burayı sadece bir hizmet mekanı olarak değil, yerel yönetim kültürümüzün bir yansıması olarak hizmete açıyoruz”

Ataşehir’de insanı merkeze alan bir kent kültürü inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Adıgüzel, “Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezimiz; psikologlardan ergoterapistlere, özel eğitimcilerden sosyal hizmet uzmanlarına kadar geniş bir ekip tarafından yürütülen kapsamlı bir destek sistemine sahip. Ama bizi diğer tüm modellerden ayıran şey; çocuğu yalnızca bireysel ihtiyaçlarıyla değerlendirmiyoruz. Biz her çocuğa; ailesiyle, sosyal çevresiyle, okuluyla, mahallesiyle birlikte bir bütün olarak bakıyoruz ve biz bu bütünü korumak ve güçlendirmek için aileleri yalnız bırakmayan bir sistem oluşturuyoruz. Şunu çok iyi biliyorum, özel gereksinimli bir çocuğun ailesi olmak, hayatın her alanında büyük bir sorumluluk, büyük bir mücadele gerektiriyor. Bu mücadelede ailelerin yalnız bırakılamaması gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Ailelerimiz, bu kampüste yalnızca bilgi değil; dayanışma, paylaşım ve nefes bulacak”

Hayata geçirilen Çocuk Kampüsü hakkında bilgi veren Başkan Adıgüzel, “Çocuk Kampüsümüz; aile danışmanlığı, haklara erişim rehberliği, psiko-sosyal destek ve bilgilendirici seminerler gibi geniş bir destek zinciri içeriyor. Ailelerimiz, bu kampüste yalnızca bilgi değil; dayanışma, paylaşım ve nefes bulacak. Bugün hizmete aldığımız Duyu Bütünleme Merkezi’miz, çocuklarımızın duyusal ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış, güvenli bir destek alanı sunuyor. Burada çocuklarımız; bedenini daha iyi tanıyacak, çevresiyle daha güvenli bir ilişki kuracak, günlük yaşam becerilerini güçlendirecek ve özgüvenle sosyal hayata katılacak” ifadelerini kullandı.

“Bir çocuğun oyun hakkı da, eğitim hakkı kadar kutsaldır”

Kampüs içerisinde kreş olarak faaliyet gösteren Fidan Kalpler Gündüz Çocuk Bakımevi sayesinde de, özel gereksinimli çocuklar ile akranlarının aynı ortamı paylaşabileceğini vurgulayan Başkan Adıgüzel, “Kampüsümüzde bulunan kreşimiz sayesinde çocuklarımız; akranlarıyla oyun oynayacak, sosyal becerilerini geliştirecek, güvenli bir ortamda okul öncesi deneyim kazanacak. Bu, bizim için yani Ataşehirimiz için çok değerli bir adımdır. Çünkü bir çocuğun oyun hakkı da, eğitim hakkı kadar kutsaldır. Bu kampüs çocuklarımızın haklarının bir güvencesi olacak. Aynı zamanda bu kampüs kapsayıcı bir kent olma irademizin somut ifadesidir. Ataşehir’de hiçbir çocuğumuz, özel durumu nedeniyle geri planda kalmayacak. Hiçbir aile, aldığı sorumluluk ve mücadelesinde yalnız bırakılmayacak” şeklinde konuştu.

“Hepimiz yaşadığımız toplumda sorumluluk sahibiyiz”

Projenin bağışçılarından Fenerbahçe Rotary Kulübü Dönem Başkanı Saadet Garan ise yaptığı konuşmada, “Çocuklarımız için bu anlamlı günde burada olduğunuz ve bu mutluluğu bizimle paylaştınız için teşekkür ederim. Sevgili Onursal Başkanım eğitime gönül veren birisi. Ben de bir akademisyen olarak bu ricasına evet diyerek, birçok gönüllü arkadaşımla beraber Duyu Bütünleme Merkezi için kolları sıvadık. Hepimiz yaşadığımız toplumda sorumluluk sahibiyiz. ‘Hepimizin yapacağı bir şeyler var’ diyerek biz de, bu oluşumun içerisinde yer aldık. Bize bu şansı tanıdığı için Ataşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilen Çocuk Kampüsü hizmet vermeye başladı.

“Duyu Bütünleme Merkezi”

Ataşehir Belediyesi'nin konuya ilişkin yaptığı açıklamaya göre, duyu organları aracılığıyla algılanan uyaranlara, beklenildiğinden daha fazla ya da daha az tepki verme sorunu yaşayan çocuklara yönelik kurulan “Duyu Bütünleme Merkezi”; otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği, hiperaktivite, gelişimsel gecikmeler, duyusal hassasiyet ve motor koordinasyon sorunları yaşayan, özel gereksinimli ve duyusal gelişimde desteğe ihtiyaç duyan çocuklara hizmet sunacak. Duyu bütünleme bozukluğu veya duyusal gelişiminde aksaklık yaşayan çocuklara yönelik özel bir terapi ve rehabilitasyon merkezi olarak da hizmet verecek “Duyu Bütünleme Merkezi”; özel tasarlanmış alanları, modern eğitim ve terapi ekipmanlarıyla; sağlıklı, güvenli, eğlenceli ve destekleyici bir ortam sunacak.

Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi

Çocuk Kampüsü içerisinde bulunan Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi ile de; özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmaya ve onları toplumun aktif birer parçası haline getirmeye yönelik hizmet verilecek. Küçükbakkalköy Mahallesi Kocasinan Caddesi Evlice Sokak No:1 adresinde bulunan Çocuk Kampüsü içerisinde; 36 - 66 aylık çocuklara yönelik kreş imkânı sağlanan Fidan Kalpler Gündüz Çocuk Bakımevi de bulunuyor.