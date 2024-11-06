Ataşehir Belediyesi'nden öğrencilere 65 bin adet beslenme paketi

Ataşehir’deki ihtiyaç sahiplerine; gıda malzemesi, sıcak yemek, sağlık ve kişisel bakım hizmetleri sağlayan Ataşehir Belediyesi, çocuklar için de kreş ve beslenme ile kırtasiye desteği sağlıyor.

2024-2025 eğitim-öğretim döneminin açılmasıyla birlikte ilkokul çağındaki çocuklara yönelik kırtasiye ve beslenme desteği başlatan Ataşehir Belediyesi, toplam 1500 çocuğa beslenme yardımı sağlıyor. Bu uygulama kapsamında, gelişim çağındaki ilkokul çocuklarının daha iyi beslenebilmeleri ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri için 5 günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ev adreslerine beslenme paketleri ulaştırılıyor. Uygulama başladığından beri Ataşehirli ilkokul öğrencilerine toplam 65 binden fazla beslenme paketi ulaştırıldı.

GÜNLÜK DÖRT ÇEŞİT SICAK YEMEK SAĞLANIYOR

Ataşehir Belediyesi, aşeviyle de günlük olarak 1700 adet dört çeşit yemek paketi sağlıyor. Mevcut aşevinin kapasitesinin artırılıp, koşullarının iyileştirmesi için Ataşehir Belediyesi tarafından Aşevi içerisinde de bir yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Yenilenen Aşevi binasını, ihtiyaç sahiplerine sunulan sıcak yemek yardımını ve öğrenciler için sunulan beslenme paketlerinin içeriğini tanıtmak için Ataşehir Belediyesi tarafından bir tanıtım toplantısı düzenlendi.

Tanıtım toplantısında konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana hiçbir komşumuzu yalnız bırakmadan, eşitlikçi, adil bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu çerçevede öncelikli olarak Çocuklarımızın mutluluğu, sağlığı ve eğitimi için elimizden geleni yapmaya kararlıyız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, ekonomik krizin etkilerinden korumak ve daha sağlıklı büyümelerine katkıda bulunmak için çalışmalar yürütüyoruz.”

ÖĞRENCİLERE BESLENME PAKETİ

İlkokul öğrencilerine yönelik beslenme yardımı hakkında bilgilendirmede bulunan Onursal Adıgüzel, “İlkokul çağındaki yaklaşık 1500 evladımıza, sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için haftanın beş günü bu gördüğünüz beslenme paketini ulaştırıyoruz. Bu beslenme paketlerimizde gün gün değişmekle birlikte sandviç, peynir, süt, meyve, kek, helva ve kuruyemiş gibi gıdalar yer alıyor. Proje kapsamında ise iki ay içerisinde 65 binden fazla beslenme paketimizi öğrencilerimiz ile buluşturduk. Beslenme paketlerimizin yanı sıra yeni eğitim -öğretim döneminin başında 1000 çocuğumuza da kırtasiye yardımında bulunduk” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi’nin başlattığı “beslenme saati” uygulamasının önemine dikkat çeken Adıgüzel, “Beylikdüzü Belediye Başkanımız Murat Çalık’ın hayata geçirdiği projeleri gururla takip ediyorum. Projemizi tanıtırken, projenin asıl sahibine de teşekkür etmek gerektiğini düşünüyorum. Ataşehir ve Beylikdüzü belediyelerinin gerçekleştirdiği bu uygulamalarla çocukların beslenme çantaları besleyici gıdalarla doluyor” ifadelerini kullandı.

KENT LOKANTASI VE ATA RESTORAN AÇILACAK

Aşevi ile ihtiyaç sahibi Ataşehirlilere her gün dört çeşit yemekten oluşan 1700 paket sıcak yemek yardımı sunduklarını belirten Başkan Adıgüzel, “İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak için sunduğumuz bu hizmetimizle Ataşehirimizde paylaşma ve dayanışma kültürünü büyütüyoruz. Ayrıca Ataşehir'deki sosyal tesis ihtiyacını gidermek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ata Kafelerimizin dördüncü şubesini de komşularımızın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşadık. Kısa süre içinde de Örnek ve Atatürk mahallelerinde açacağımız Kent Lokantamız ve Ata Restoran ile daha geniş kitlelere hizmet vermeyi hedefliyoruz. Uygun fiyatlı, sağlıklı ve lezzetli yemeklerin herkesin ulaşabileceği bir ortamda sunulmasını sağlayacağız. Bundan sonra da sizlerin destekleri ile projelerimizi bir bir hayata geçirecek ve sosyal belediyecilik anlayışımızı daha ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Göreve geldiklerinden beri, Ataşehir Belediyesi’nin son 7 ay içerisinde 80 binden fazla vatandaşa; eğitim, sağlık, sosyal hizmet ve yardım sağlayarak, sosyal belediyecilik alanında en iyi örneklerden biri olduğunu dile getiren Adıgüzel, “Ataşehir’de dayanışma ruhunu her geçen gün daha da pekiştireceğiz. Hep birlikte daha yaşanabilir, daha sağlıklı bir Ataşehir için çalışmaya devam edeceğiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

MURAT ÇALIK: HİÇBİR ÇOCUĞUN KADERİ YOKSULLUK OLAMAZ

Toplantıya Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da katıldı. Çalık, “Aslında bir genel yönetici; çocukların daha huzurlu ortamlarda yaşayabilmesi için çalışır, gençlerin hayata daha umutlu bakabilmesi için çalışır ve kadınların da yaşadığı bölgede güvenle yaşayabilmelerini sağlamak için çalışır. Biz dedik ki hiçbir çocuğun kaderi yoksulluk olamaz, açlık hiç olamaz. Ben de Onursal Başkan’ın bugüne kadar yaptığı işlerden gurur duyuyorum. Hem Ataşehir'de yaşayan komşularımız adına teşekkür ediyorum. Hem de Cumhuriyet Halk Partili bir mevkidaşımız olarak yürekten teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel’i tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu.